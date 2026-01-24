José Manuel Pedrosa (coro 'La esencia'): "Falta gente auténtica y esto ha cambiado mucho desde esos años 80"

José Manuel Pedrosa, director musical del coro 'La esencia', salía del escenario con la sonrisa pintada en la cara. "Este es siempre un día crítico porque se presenta la obra que tanto nos ha costado preparar. Pienso que ha ido todo sobre ruedas y el público ha respondido", comentó mientras se abrazaba con sus compañeros.

El coro había rendido un homenaje a las finales del Falla de los 80. Decorado, flores delante del grupo, micrófonos de pie en el escenario, la radio (con veteranos locutores del COAC) en bambalinas, plumeros repartidos entre el público... Una estampa en la retina de muchos gaditanos. "Son recuerdos de la infancia, de aquellos tiempos que tanto añoramos y tan bonitos fueron para nosotros. Que nos enseñaron Carnaval y fue cuando aprendimos a amar a esto", destacaba..

Precisamente el segundo tango reivindicaba ese Carnaval perdido. "Es lo que hay ahora mismo, falta gente auténtica, por mor de lo que sea, por los cambios, las tendencias... esto ha cambiado mucho desde aquellos tiempos, desde aquellos 80. Y eso es lo que hemos querido representar en el tango", declaraba Pedrosa.

El coro cantó aliviado después del percance vivido 24 horas antes. La palmera que cayó a la altura de La Caleta en la noche del viernes lo hizo sobre un coche en el que iban, de camino al último ensayo antes del debut, tres componentes del coro: Pedro Valdivia, Nano y Cuco. "Desde aquí le mandamos un besito a Valdivia, que ha vuelto a nacer aunque tiene una dolencia en la rodilla y no ha podido venir a cantar. Menos mal que la palmera cayó en el capó. Si cae más para atrás no sabemos qué hubiera ocurrido", concluía Pedrosa.