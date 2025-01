José Manuel Pedrosa: "Es bonito luchar contra compañeros antiguos y con los de ahora"

Con más de tres décadas concursando en la fiesta, once primeros premios, 29 finales consecutivas a sus espaldas y, por supuesto, Antifaz de Oro, José Manuel Pedrosa es sin duda uno de los más laureados autores del carnaval de Cádiz. El incansable músico regresa un año más al certamen junto a David Fernández, con el coro ‘Las entrañas de Cádiz’, con el que se adentrarán en el gaditanismo desde una perspectiva que desvelarán cuando se abra telón. Como novedad, se estrena en la modalidad de comparsas.

Pregunta.–Desde que en 2019 se lanzara con David Fernández en el coro, el éxito ha sido incontestable, con tres primeros premios, más todos los cosechados con la Viña, Zamora y Pastrana. ¿Pretende seguir en esta senda y llegar a las entrañas del tango? Adelántenos algo

Respuesta.–El coro este año sigue en nuestra línea, la que nos gusta hacer, muy por Cádiz. Tiene sus historias, su personaje que desvelaremos en su momento. Es un estudio del tema del gaditano, de cómo son sus costumbres, creencias… Tiene su metáfora, va bien cantaíto, apunta bastante a nivel musical y afinación.

P.–¿Historia muy gaditana con chovinismo o derrotismo?

R.–Tiene su crítica, pero no van por ahí los tiros. Lleva letras por diferentes personajes de Cádiz, piropos, aunque el repertorio no está terminado. Cantamos tan temprano que nos hemos dedicado a ensayar lo del primer día. Y a partir del día siguiente, pues a meter letra.

P.–¿Cómo ha sido la influencia de Enrique García Rosado ‘Kike Remolino’, que aunque este año no sale de componente sigue en la autoría de música en el coro?

R.–Buscábamos un giro de tuerca. Siempre es bueno renovarse. Fue él el que vino, quería probar algo nuevo, este era su coro, nos dijo, e hizo un tango. Tuvimos tres tangos, y nos gustó el de Kike. Tiene una forma de hacerlo muy viñera, más rapidito, muy picado, muy tirado palante y nos hacía falta eso, más dinámica.

P.–¿Cómo se trabaja en esta cooperativa con David Fernández, con el que ya formaba equipo, además de Kike, Raúl Rodríguez, Antonio Rodríguez y Eduardo Bablé?

R.–Llevamos mucho tiempo juntos. Desde la época de Faly Pastrana ya hacíamos lo mismo, cada uno en su rol, nadie se mete en el papel del otro. Y así debe ser en un coro, pues son muchas puntadas para que una sola persona o dos se encarguen de todo. Hasta el papel de director de calle está definido, pues una vez que se cierra telón el último día de Falla, cedo mi testigo a Serafín, que se convierte en el director. Yo ahí ya descanso y me dedico a disfrutar.

P.–Como gran novedad, se atreven con la modalidad de comparsa, ‘El ejército de Pancho Viña’. Cuénteme qué le ha empujado a lanzarse a la modalidad más pasional del concurso?

R.–Tenemos muchos amigos, gracias a Dios, y Fran Oliveros, un gran amigo, que tenía un familiar enfermo, nos comentó que quería escribir con nosotros una comparsa, pero si se ponía bien. Se cumplió y se lo debíamos. El año pasado lo intentamos, pero no pudo ser. Y este año pues ya vimos factible que podíamos llevar dos repertorios. Yo aún no he ido a escuchar la comparsa, pues nosotros estamos muy ocupados con el coro. Además, ensayamos a la par, y ellos lo hacen en Sanlúcar, pues son antiguos componentes del coro del Chapa.

P.–¿Y cómo lo afronta?

R.–Sin pretensiones, es un proyecto nuevo, para pasarlo bien. Perfectamente presentable, muy bien afinada, bien escrita. Pero no sé hasta dónde llegará.

P.–¿Es más difícil componer para el coro o la comparsa?

R.–Es el primer pasodoble que hago. Y me resulta más fácil por los compases o la cuadratura… cosas de músicos. El tango se hace, se deshace, pero el pasodoble tiene que llevar un hilo conductor con la música.

P.–Hablábamos antes de Kike Remolino, que viene de la chirigota y la comparsa y entra en el coro y de vosotros, que del coro vais a comparsa. ¿Cree que esto puede enriquecer, aportar frescura a la nueva modalidad?

R.–Siempre es bonito y es una novedad, esperar algo nuevo de alguien que se ha atrevido con una modalidad viniendo de otra, y ver cómo funciona, las reacciones el público, si se puede seguir o no, o cambiamos de estilo. Esperemos que sea grato.

P.–¿Cómo ve las entrañas del concurso, habría que darle una vuelta? ¿Cómo se afronta un concurso tan largo?

R.–Nunca va a llover a gusto de todos. Siempre habrá algo para protestar. Pero sí que es excesivamente largo, demasiado ya. No sé cómo plantearlo, si dos sesiones al día, porque se está desgaditanizando el Concurso, estamos pendientes de muchas pamplinas del teatro, del patio de butaca, y ya no se escuchan los sones de la Yerbabuena, el Pillo... Aquello está muy frío. ¿Soluciones? Se buscan pocas esté quien esté, porque el teatro está siempre lleno y vende. Pero si te quito una agrupación para alargarlo, no sé si es realmente beneficioso para el Concurso.

P.–Regresa su antiguo compañero Pastrana. ¿Cómo ve la modalidad?

R.–Pues cuantos más compañeros, mejor. Esto es una batalla, pero encima de unas tablas, y es bonito luchar contra compañeros antiguos y de ahora. Y ojalá sean todos de gran nivel y se lo pongamos difícil al jurado.