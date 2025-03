Jona responde a Martínez Ares un año después: "Aquella letra fue desafortunada"

Hace un año, en la final del COAC 2024, Martínez Ares y su comparsa 'La oveja negra' cantaban un pasodoble acordándose de Juan Carlos Aragón y diciéndole que "los autores se han vuelto corderas obedientes, no sacan los colmillos, tienen dientes de leche". Un año después, este pasodoble ha obtenido respuesta por parte de la comparsa 'El cementerio'.

Su autor, Jonathan Pérez 'Jona' , hablaba de su réplica al término de la actuación: "Realmente no es un pasodoble a Martínez Ares, es a los compañeros de mi generación, a los que he querido dar su lugar porque aquella letra de Antonio fue desafortunada. Porque decir que no tenemos colmillos y que no hincamos los dientes no es de recibo, porque lo hemos demostrado con nuestras letras año tras año. No se nos puede acusar de no ser valientes".

Uno de esos autores citados en el pasodoble, Germán García Rendón, reaccionaba a la copla en la red social X con este mensaje: "Gracias, Jona. Ha sido escucharte y recordar aquellos momentos en tu habitación de adolescentes aprendiendo a tocar la guitarra. El carnaval también es esto. Muchos éxitos para tu comparsa y tu grupo". Jona también se acordaba en la letra de Piru, Manuel Cornejo y Marta Ortiz.

Jona reconocía que tenía guardada esta letra para este día. "Si Antonio nos lanzó ese mensaje en la final creíamos que había que contestar en otra final", admitía el autor.

Sobre la última de las actuaciones de 'El cementerio' en este concurso, el coplero destacó que "sentimos la conexión con el público desde la presentación y la apuesta que hemos hecho con las letras nuevas ha funcionado. Ya más no podemos pedir. Esto es un sueño para nosotros: llegar a este punto del concurso con estas expectativas y competir contra el talento de los otros compañeros".

Preguntado si esta vez su comparsa iba a dar otro pasito adelante en la clasificación (nunca ha pasado del tercer premio), Jona manifestó que "espero que sí, y si pueden ser dos, sería maravilloso. Pero el mero hecho de estar aquí compitiendo con un autor como Jesús Bienvenido, y los otros compañeros, y el hecho de que se cuestione que nosotros también podemos ganar el concurso, ya es un premio que vamos a disfrutar quedemos como quedemos. Y seguro que nos augura un buen Carnaval".