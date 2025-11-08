Jesús Bienvenido, Estrella de Oro del Carnaval de Cádiz 2026

La Asociación Cultural Carnavalesca 'Peña La Estrella' ha decidido conceder el título de Socio de Honor y la Estrella de Oro del Carnaval de Cádiz 2026 al autor Jesús Bienvenido Saucedo, profesor, músico y coplero que en 2025 ha obtenido el primer premio de comparsas en el COAC con 'Las ratas'.

La Estrella ha valorado la trayectoria de Bienvenido desde sus comienzos en la cantera a principios de los años 90, pasando por su participación como componente en las primeras comparsas de Tino Tovar y llegando a su camino en solitario desde que en el Concurso de 2009 llevara al Falla 'Los mendas lerendas'.

Del mismo modo, la peña ha concedido el título de Socio de Honor y la Estrella de Plata al deportista gaditano, Carlos Coello Canales, campeón mundial de Muay Thai, que actualmente reside en Tailandia, la cuna de los grandes campeones, para perfeccionar su aprendizaje. La entidad valora que Coello lleve a Cádiz por bandera más allá de sus fronteras.

Las mismas distinciones recaen en la periodista de Canal Sur, natural de San Fernando, Paz García Santana, periodista nacida en la Isla de León, presentadora del programa de Andalucía Directo y del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, del que es una de las periodistas más reconocibles.

Igualmente, la veterana peña de la plaza de Candelaria nombra Socio de Honor y distingue con la Estrella de Plata a Ricardo Varela Fernández, gerente regional para Andalucía, Murcia y Cartagena de la empresa Transgourmet Ibérica, colaborador de esta entidad.