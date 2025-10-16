La inscripción para el COAC 2026: de la red nacional SARA a la delegación de Fiestas pasando por el registro del Ayuntamiento de Cádiz

Muchas han sido las quejas de agrupaciones que se las han visto y deseado para poder inscribirse en el Concurso del Falla 2026. Y es que el trámite ha sido farragoso, para el que había que tener un certificado digital que no todas entidades que representan a las agrupaciones poseían y que han tenido que solicitar a la carrera pasando por varias administraciones públicas, entre ellas Hacienda. La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha explicado en la mañana de este jueves los pasos de un procedimiento que provoca que dos días después del cierre de plazo de inscripción aún no se conozca el número definitivo de participantes.

"Es un proceso ceñido a la Ley y hemos intentado ajustarnos a la transparencia del proceso más absoluta. Y en un procedimiento nuevo siempre hay que acostumbrarse a los posibles cambios. Intentamos hacerlo lo más transparentemente posible. Esto nos va a generar muchas garantías", señaló Gandullo.

Según la edil, en esta ocasión el proceso de inscripción se ha dividido en dos partes. Por un lado, la hoja de inscripción completada por la entidad que representa a la agrupación y firmada de manera digital por el responsable de la entidad, subida a la red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) a nivel nacional, que luego se pasa al registro oficial del Ayuntamiento de Cádiz y este a su vez traslada los datos a la oficina de la Delegación de Fiestas y Carnaval. La que, a su vez también, ha recogido, por otra parte, el tradicional boletín de inscripción con los datos de los componentes y los autores, "que luego hay que mecanizarlos en un programa". "Estamos trabajando a destajo", añadió.

Gandullo aclaró además sobre el boletín de inscripción que "hemos dado la posibilidad de no tener que meterlo por registro en correo electrónico, que es una de las dos opciones sobre todo para los grupos de fuera de Cádiz, y entregarlo físicamente en Fiestas".

Incidió en que "ante la pregunta de por qué se tarda tanto, es por esto. De ahí que sean datos provisionales y pueden seguir llegando hojas de inscripción. No es meter un documento en la Red SARA y automáticamente llegar al Ayuntamiento".

La concejala apostilló que "cuando estén todos los datos podremos empezar a hablar de cuadrantes y de fechas. Y la intención es hacer el sorteo del orden de actuación lo antes posible".

179 agrupaciones por el momento

Beatriz Gandullo avanzó que "a esta hora de la mañana" (la comparecencia en rueda de prensa ha sido a las 10.30) el número de grupos inscritos es de 179, de los que 122 pertenecen a la categoría de adultos, 38 a infantiles y 19 juveniles. Son tres agrupaciones menos que las que había al cierre de la inscripción para el COAC 2025. La comparativa dice que hay de momento 14 grupos menos de adultos (fueron 136 las que se registraron), pero nueve más de infantiles y dos más de juveniles. "De los mejores registros de la cantera en los últimos tiempos", precisó.

Finalmente, al COAC 2025 acudieron 179 agrupaciones: 133 de adultos (se habían retirado tres antes del Concurso), 29 de infantiles y 17 de juveniles. La cantera mantuvo en el Falla el número de grupos inscritos sin sufrir bajas.