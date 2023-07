En imágenes: Un bonito homenaje para inaugurar la calle María la Hierbabuena en Cádiz

Su hija Pepi ha mostrado su satisfacción por el lugar en el que se le pone la calle "donde ella amaba tanto este teatro”. Cuando no había dinero, recordó, “veníamos con ella todos los hermanos a sentarnos en los escalones para ver entrar y salir las agrupaciones”. Por ello, “no sólo es la placa sino el sitio porque yo me veo ahí reflejada con mis hermanos”. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha resaltado que “éste es un homenaje de la ciudad de Cádiz, de todos. De la corporación anterior por supuesto pero me atrevería a decir de todas las corporaciones municipales de la democracia”. "María será inmortal, su grito siempre quedará, pero lo que quedará para los que tuvimos la oportunidad de conocerla es su manera de ser, que era buena persona, siempre muy cercana y muy alegre".