"Para toda la hostelería y hasta para la promoción de la ciudad la cancelación de la fiesta es algo terrible"

Cero reservas. Cero previsiones. Febrerillo el loco viene este año con un rictus serio y los hoteles de la capital gaditana ya lo notan. El Hotel Occidental Cádiz del Grupo Barceló, que el pasado año estuvo completo por esas fechas, es uno de los que desde abrió tras el confinamiento ha decidido mantener sus puertas abiertas. Su directora, Ana Casanova, explicaba a este diario que “si se logra perder menos que con el hotel cerrado pues es positivo para todos”.

Reconocía la tristeza que supone hacerse a la idea que este año no habrá Carnaval. “No hay reservas. Otros años estamos llenos. Es temporada alta dentro de la temporada baja en pleno febrero. Eran 10 días con el hotel lleno y tarifas elevadas, además del goteo incesante que llegaba durante la celebración del Concurso. Con la cosas de que quien venía a Cádiz repetía, porque es una ciudad maravillosa que te encandila cuando la conoces. Yo soy de fuera y la primera vez que viví el Carnaval me quedé impresionada. A mucha gente le pasa y luego aprovecha para seguir viniendo”.

Para Ana la suspensión del Carnaval es terrible también para toda la hostelería e incluso “para la promoción de la ciudad. Son muchas semanas en el candelero, con Cádiz sonando en medios de comunicación, programas enteros dedicados a su fiesta, prensa escrita, televisiones. Es incalculable lo que se pierde sin el Carnaval”.

Recuerda que el Carnaval de 2020 se salvó por los pelos de la suspensión, “porque nada más acabar el Carnaval Chiquito empezaron las restricciones”, pero este será triste. “En verano sí que tuvimos buenas cifras de ocupación, pero es que ahora, con la tercera ola, me parece que nos van a quedar unos meses muy duros. Ojalá en 2022 podamos celebrar no sólo el Carnaval sino también la Semana Santa, que es otro momento muy importante para toda la hostelería”.