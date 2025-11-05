La historia del Carnaval de Cádiz y los nuevos tiempos se unen en un podcast dedicado a los grandes copleros

La historia de la fiesta se une a la modernidad para llegar a más gente. Esta es la idea esencial del proyecto puesto en marcha por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz en colaboración con CaixaBank. Se trata del podcast 'El Carnaval Jamás Cantado. Un autor, una época', que repasa la obra de seis grandes copleros en una revisión de sus repertorios y de sus vidas y que lidera el presidente de Autores, Francis Sevilla Pecci.

El colectivo autoral y CaixaBank, entidad representada por Sergio González y Rocío Fernández, presentaron esta iniciativa el martes, aprovechando que faltaban 100 días para el inicio del Carnaval de Cádiz 2026. "Es un producto muy interesante para los aficionados. Perdurable en el tiempo desde una perspectiva histórica y sumándonos a los nuevos tiempos, ya que los podcast son muy seguidos por la juventud. Es la manera de recuperar la historia del Carnaval con formatos actuales", comenta Sevilla Pecci.

Los podcast se inician, en el caso de los autores fallecidos, con una semblanza realizada por Sevilla Pecci seguida por una charla-tertulia con invitados, con una duración aproximada de una hora. Es el caso del dedicado a Paco Alba, que ya se puede escuchar en las más importantes plataformas y en el que intervienen Mario Rodríguez, hijo de Chatín, uno de los fieles escuderos de Alba, y el historiador y biógrafo del coplero de Conil, Santiago Moreno. Los de los autores vivos, Martín y Tovar, se realizan directamente las charlas con ellos como protagonistas.

Los podcast se pueden escuchar en Spotify, iVoox y Apple Podcasts. El próximo, el de Antonio Martín, se lanzará dentro de dos semanas y el resto se subirá a las plataformas también cada quince días.