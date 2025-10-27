La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y CaixaBank convocan la cuarta edición del concurso de letras ‘Mayores llenos de coplas’

La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y CaixaBank han convocado una nueva edición del concurso ‘Mayores llenos de coplas’, que premiará la letra que durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) 2026, en cualquiera de sus fases, realice el mejor homenaje a los mayores andaluces.

El premio, al que podrán optar agrupaciones adultas en cualquier modalidad (coros, comparsas, chirigotas o cuartetos) que actúen en el COAC 2026 de Cádiz, reconocerá la copla que mejor exprese los valores, tradiciones y costumbres heredadas de los mayores, al tiempo que sirva de homenaje a padres y abuelos por su compromiso y dedicación a las nuevas generaciones en cualquier ámbito de las relaciones humanas.

El concurso, que valora los mensajes de sensibilización a la ciudadanía sobre el acompañamiento a las personas mayores en su natural proceso de envejecimiento y la participación en la mejora de su bienestar, está dotado con un premio de 6.000 euros y una escultura acreditativa en la que, cada edición, un joven artista andaluz muestra su homenaje a nuestros mayores.

En sus tres ediciones anteriores, el certamen ha premiado letras que han emocionado al público y han puesto en valor la memoria y el legado de nuestros mayores:

• 1ª edición (2023): Comparsa “Los Revoleaos” con el pasodoble “En el parque de mi barrio”.

• 2ª edición (2024): Chirigota “La callejera invisible” con el pasodoble “Pongamos por un momento”.

• 3ª edición (2025): Comparsa “Los Poderosos” con el pasodoble “Un diíta menos”.

El presidente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, Francis Sevilla Pecci, ha señalado que este certamen de coplas “sigue creciendo y consolidándose como una cita imprescindible para rendir homenaje a nuestros mayores. Ellos son la memoria viva de nuestras tradiciones y valores, y el Carnaval es el mejor escaparate para reconocer su legado. Cada año nos sorprende la creatividad y la emoción que transmiten las letras, y estamos convencidos de que en esta edición volveremos a sentir ese vínculo tan especial entre coplas y mayores”.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha destacado que “en CaixaBank renovamos cada día nuestro compromiso con las personas mayores, un colectivo que siempre ha sido y seguirá siendo esencial para nosotros. Queremos acompañarlas, escucharlas y darles voz en espacios tan emblemáticos como el Carnaval de Cádiz. Este concurso es una oportunidad para visibilizar ese compromiso y para impulsar iniciativas que combatan la soledad y fomenten una vida plena, apoyándonos en la fuerza de nuestras tradiciones”.

El jurado, nombrado por la Asociación de Autores del Carnaval, estará compuesto por un presidente, con voz, pero sin voto, y tres vocales; ejerciendo uno de ellos la labor de secretario.

Las bases del concurso pueden consultarse en la web oficial de la Asociación de Autores www.aaccadiz.com.