El Hércules de oro del Carnaval de Cádiz 2026 recae en Miriam Peralta y Enrique Miranda

Los presentadores de Onda Cádiz Televisión Miriam Peralta y Enrique Miranda han sido los designados en este 2026 para recibir el Hércules de Oro que viene a premiar a las personas o entidades que por su trayectoria, trabajo, dedicación, constancia y méritos fomentan el conocimiento del Carnaval de Cádiz. Suceden así a Las Niñas de Cádiz, que obtuvieron este reconocimiento en la pasada edición de la fiesta gaditana.

La Asamblea Honoraria del Hércules de Oro se reunió este miércoles con el fin de seleccionar la designación de este galardón que ha recaído en la pareja de comunicadores. Un tándem profesional difícil de separar en el mundo carnavalesco, según la exposición de motivos de la asamblea, que se ha ganado este premio por su contribución a la difusión del Carnaval.

El trabajo y contribución personales de ambos en los conocimientos documentados sobre los artífices de la fiesta, tanto autores, integrantes o ejecutantes de las distintas modalidades en sus retransmisiones del Carnaval de Cádiz en Onda Cádiz Televisión le han valido este galardón a Enrique Miranda y Miriam Peralta.

Peralta comenzó a prestar sus servicios en la actualidad de la cadena municipal en 2008, mientras que Miranda se incorporó en 2013. La asamblea reconoce que estas emisiones televisivas han participado del extraordinario fenómeno de extensión y seguimiento del Carnaval de Cádiz a través de su Concurso en el Gran Teatro Falla. Sus labores como presentadores y narradores en las distintas fases coincide con el despliegue de grandes audiencias en esta emisora como vehiculo de difusión cultural de una de las tradiciones más singulares de nuestra tierra.

El premio reconoce la dificultad de inmediatez en los comentarios, siendo certero en la temática con sensibilidad y respeto hacia los autores, con un lenguaje sencillo y cercano. También caracteriza el papel de ambos presentadores la altura de los comentarios, estableciendo similitudes, haciendo el discurso entretenido y la vez muy próximo a lo que acontece sobre las tablas del Teatro, identificando los distintos personajes de cada agrupación.

Concluye esta exposición de motivos explicando que al emitir en vivo para cualquier dispositivo conectado a internet, la cadena ha cautivado a numerosísimo público repartido no solo en Andalucía, sino en todo el territorio nacional e incluso extranjero, con unos datos de audiencia del pasado COAC 2025 que arrojaron un visionado de millones de espectadores.