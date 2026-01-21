Hemeroteca del Carnaval: Macías Rete, historia del carnaval gaditano

Bailes de máscaras en el Teatro Principal. 1880

Tenemos motivos para asegurar a nuestros lectores que han de ser muy brillantes los bailes de máscaras que tendrán lugar este año en el bonito coliseo de la calle Novena. Desde luego habrá bailes los días de Carnaval y el domingo de Piñata. La empresa que los tiene a su cargo piensa realizar importantes mejoras para proporcionar al público alicientes y ventajas. El servicio de ‘restaurant’ estará a cargo de Eduardo Davino, dueño de la Cervecería Inglesa. l Estudiantina para Carnaval. Varios jóvenes de nuestra ciudad preparan una estudiantina para recorrer las calles y paseos durante las próximas fiestas de Carnaval. Un conocido profesor de piano es el encargado de la dirección de los ensayos que vienen practicando.

Varias comparsas preparan el próximo Carnaval. 1906

Entre otras comparsas, sabemos que para este Carnaval preparan sus actuaciones las que llevan por nombre ‘Los brujos’, ‘Los maestros de escuela’, ‘Los bohemios’ y ‘Cádiz en broma’. Esta última ha sido organizada por el joven Joaquín Hernández y tomarán parte en la misma varios individuos con trajes alegóricos a la revista que llevan por título. La música es muy original y es autor de la misma Juan Torres.

La ciudad de Cádiz necesita de su Carnaval. 1931

Como saben nuestros lectores, las fiestas de Carnaval, por disposición del Gobierno, deben limitarse a los dos domingos, de Carnaval y de Piñata.

Esto supone la práctica supresión de las fiestas.

Distintas entidades de nuestra ciudad siguen gestionando del Gobierno que autorice el tradicional Carnaval de Cádiz, con lunes y martes.

De otra manera no compensarán los cuantiosos gastos que hay que realizar para celebrar unos carnavales de prestigio.

En escritos al Gobierno se insiste en que Cádiz no tiene otras ferias que celebrar y que el Carnaval constituye una importante fuente de ingresos para toda la población. También se recuerda que el Carnaval de Cádiz siempre fue modelo de fineza, compostura y alegría.

Macías Retes, historia del Carnaval gaditano. 1963

Desde niño le gustó cantar por los alrededores de su domicilio en Portería de Capuchinos. Más tarde salió en chirigotas y cuando después de la guerra civil renació el Carnaval sacó el coro ‘Piñata gaditana’. A partir de ahí siguió con ‘Los arrumbadores’, ‘Los anticuarios’, ‘Los relojeros’ e infinidad de agrupaciones. Ensayaba en Radio Juventud, lugar donde Higinio cambió impresiones con Macías Retes.