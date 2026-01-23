Hemeroteca del carnaval: Pedro Romero, alma y vida de la fiesta

Ensayos públicos de ‘Las botellas’ y ‘Los gallos’. 1901

En las proximidades del Carnaval se nota gran animación y entusiasmo en las comparsas que han de recorrer nuestras calles. Anoche, la titulada ‘Las Botellas’ efectuó un ensayo permitiendo la entrada del público, que salió gratamente satisfecho. Los tangos que interpretarán son muy originales, así como el pasacalles que se hará muy popular.

El poupurrit lleva música de las más aplaudidas y reciente zarzuelas, con letras muy apropiadas e ingeniosas. l Ensayo de un nuevo coro para el próximo Carnaval. Anoche fue el coro ‘Los Gallos’ el que efectuó ensayo público de cara a las próximas fiestas.

Está compuesto por 18 voces entre bajos, barítonos y tenores, magníficamente conjuntados.

Cintas cinematográficas del Carnaval de Cádiz. 1951

El señor Leffebre visitó ayer el Ayuntamiento para manifestar que ha sacado varias cintas cinematográficas de la batalla de flores celebrada en el parque Genovés y de la posterior cabalgata. Las cintas han sido enviadas a París.

Leffebre piensa arrendar el Teatro Principal para varias funciones y exhibir dichas cintas cinematográficas que han de resultar un espectáculo notable.

Pedro Romero, alma y vida de la fiesta. 1973

‘Hablan los clásicos’, así se llamaba la página de entrevistas que escribía nuestro recordado Paco Perea, el gran pionero de la información carnavalera del Diario, en la década de los años setenta. Romero, alma y vida de la fiesta grande de Cádiz, fue parte integrante de esa savia nueva que florecía en el mundo de la copla de Carnaval, que unos no aceptaban y que otros estimaban tabla de salvación.

Entrevista a Pedro Romero en 1973

El frito gaditano de la peña ‘la estrella’. 1996

El frito gaditano de la peña ‘La Estrella’, el acto gastronómico más veterano del Carnaval, cumplió ayer 20 años. Manuel Santos, presidente de la peña recuerda mientras cumplimentaba ayer pasadas las seis de la tarde a los últimos invitados que aún permanecían en la plaza de Candelaria, que fue un grupo de socios de la entidad los que crearon esta iniciativa ‘Con los años fuimos trayendo más pescado frito, y las personas que se congregaban aumentaban’. Varios años después se decidió freír el pescado en la peña. l Más de 200.000 personas presenciaron la cabalgata magna que recorrió la Avenida. No faltó nadie, los primeros premios del Falla se dejaron ver, igual que las ilegales incondicionales ya del desfile.