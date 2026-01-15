Hemeroteca del Carnaval: Palabra de Paco Alba

El Carnaval de Cádiz recupera su intimidad. 1907

El segundo día de Carnaval tiene en Cádiz un carácter muy diferente al primero y tercero.

Se dedica a pasear en coches y carruajes, salen más máscaras a la calle, se descansa de las encarnizadas batallas de confetis y serpentinas, no hay cabalgata y vienen menos forasteros.

Así ocurrió ayer de nuevo y podemos decir que nuestro Carnaval volvió a recuperar su intimidad.

Las tiendas de vino y cervecerías estuvieron muy concurridas y abundaron las máscaras.

El tema de conversación principal de las fiesta de Carnaval de este año fue la artística obra colocada en el centro de la plaza de San Antonio, obra de los artistas Godoy y Accame que recibieron infinidad de felicitaciones por el trabajo realizado.

Desiertos los premios de las comparsas. 1930

El Comité de Iniciativas y Propaganda del Ayuntamiento de Cádiz ha decidido dejar desiertos todos los premios señalados para las comparsas, ya que no ha habido ninguna de suficiente categoría.

En cuanto a los premios de chirigotas, el primer premio ha sido para ‘Los barrigones vergonzosos’, el segundo para ‘La Murga moruna’ y el tercero para ‘Los Royaltis’. El Comité decidió también otorgar accésits a ‘Los pierrots’, ‘Fatti y sus discípulos’, ‘Reaparición de los Rampers’, ‘Náufragos del carnaval de 1930’ y ‘Los panchitos’. Se desbordó ayer la animación callejera mal contenida en los días del malogrado, por corto, Carnaval. En los alrededores del Mercado, algunas chirigotas cantaban su repertorios.

Palabra de Paco Alba. 1961

El gran Paco Alba tomó parte activa de la Fiestas Típicas Gaditanas del año 1961 con su agrupación que ese año se denominaba ‘Pancho Albachi y sus mamarrachis’, tercer premio en la modalidad.

“Para la entrevista, nuestro redactor gráfico ‘Juman’ tiró unas placas, y yo al final cambié impresiones con ‘Pancho Albachi”, escribió en ‘Diario de Cádiz’ el periodista Higinio Sainz León hace 65 años.

Entrevista publicada en Diario de Cádiz en 1961 a Paco Alba

Nueva gerente de la fundación gaditana del carnaval. 1996

El equipo municipal de gobierno nombró - de forma provisional -a Carmen Pastrana como gerente provisional de la Fundación Gaditana del Carnaval.

Pastrana era presidenta de la comisión de la Fundación encargada del estudio y propuesta de los actos de carnaval en la calle. Carmen Pastrana se mantendrá inicialmente en este cargo hasta que se liquide el Carnaval de 1996.