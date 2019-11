La genial versión gaditana del pique entre Rosalía y Vox

El pique en las redes sociales entre la cantante Rosalía y Vox ocupa hoy titulares en la prensa y espacio en los informativos a nivel nacional. El tirón mediático de la catalana y del partido de Santiago Abascal ha colocado su cruce de declaraciones casi a la altura del pacto de investidura entre PSOE y Unidas Podemos en cuanto a repercusión.

Cabe recordar que Rosalía escribió "Fuck Vox" en Twitter tras los resultados de las elecciones generales del pasado domingo y la formación ultraderechista no tardó en responder a la artista publicando una foto suya en un avión con el texto "solo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria".

Pues casi al mismo tiempo la magia de las redes y el ánge de Cádiz nos regalaban una particular versión gaditanizada de este fuego cruzado entre Rosalía y Vox. Y es que anoche la agrupación callejera que fue 'Rosalolía' en el pasado Carnaval escribió en Twitter, imitando a la catalana, "Fuck ojux".

R O S A L O L Í AFuck ojux — Agrupación Callejera (@callejeradecadi) November 12, 2019

Ojux, para los que no lo sepan, fue la chirigota callejera de Miguel Brun, El Chapa y compañía el pasado febrero... que no tardó en responder al estilo de Vox con un fotomontaje de los componentes de Rosalolía en un autobús: "Solo los tiesos, que viajan en transporte publico, pueden permitirse el lujo de pensar que puertatierra no existe".

@callejeradecadi ROSALOLIA"Solo los tiesos, que viajan en transporte publico, pueden permitirse el lujo de pensar que puertatierra no existe" pic.twitter.com/9M74xcJcwe — OJUX (@Chiricasapuerta) November 12, 2019

Pura genialidad y buen rollo, que en un clima de tensión política como el actual se agradece y mucho.