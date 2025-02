Gatica de 'Los sherijuegos': "Hoy también ha sido una noche de emociones con Sibón tras el escenario"

La chirigota del Sheriff, 'Los sherijuegos', ha pasado esta noche de jueves, última de cuartos de final del Concurso, por las tablas del Gran Teatro Falla. Uno de los pilares de este grupo es Andrés Gatica del Castillo que contaba al salir del escenario que, aunque el pase de preliminares fue muy emotivo porque su compañero José Sibón no había podido acompañarlos por un problema médico, "hoy también ha sido una noche de emociones porque se ha incorporado con nosotros, aunque no ha estado en el escenario cantando con nosotros, ha estado detrás con nosotros".

El Sheriff no podía reprimir su emoción tras el primer pase preocupado por la situación médica de Sibón que tuvo que afrontar una operación quirúrgica, no obstante hoy el chirigotero no ha querido perderse el pase de su grupo. Gatica se hacía eco de esos sentimientos y "espero que en Carnavales como mínimo pueda estar con nosotros".

"Ha costado este año mucho sacar la chirigota" reconocía, enumerando "los problemas de salud de la madre de Juan Manuel Braza el Sheriff, luego Sibón y otras circunstancias que hemos pasado, pero seguimos adelante". Y aquí están en el Falla, un año más y sin parar de jugar en su repertorio con este tipo de cantajuegos gaditanos que traen. "Un tipo muy alegre con el que no paramos de jugar, ya sabéis como es el Sheriff, que se va reinventando cada año él solo".

Andrés Gatica lleva 41 años cantando en el Carnaval de Cádiz, "bueno 43, se corrige, porque dos años he estado con antología" y a estas alturas le ha tocado jugar como el que más, o no porque "hay otros años que he jugado también, pero bueno, ya tengo yo más años".

El Sheriff y esta chirigota siempre ha tenido una gran conexión con el público que lo ha acogido en el Falla con mucho calor y aplauso. "El público desde el primer día que entramos, le ha gustado mucho a la gente. Hemos cambiado del año pasado, que le gustó mucho a los niños, pero hemos cambiado el registro del Grinch al Cantajuegos", declara Gatica, que reconoce que no suele estar pendiente del corte, "no suelo verlo, es horrible, pero esta noche tendré que oírlo porque no tengo tiempo ni para quitarme el maquillaje y comerme un bocadillo", admite debido a que casi les toca cerrar la fase de cuartos, con solo dos grupos por detrás de esta chirigota.

Una modalidad que "ha avanzado bastante este año, hay un montón de gente buena, un elenco muy bueno y algunos que vienen de abajo, y ahí estamos entre ellas, ya veremos qué pasa", por eso, por la competición tan ajustada que puede darse este año en las chirigotas, "es complicado ya todo el Concurso, hay que ir con buenas letras, con buena música y reinventarse", concluye Gatica.