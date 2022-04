¿Quiénes son los galardonados con el Antifaz de Oro de 2021 que se entrega este jueves en el Falla?

Como preámbulo al sorteo del orden de actuación del COAC 2022 se celebrará a partir de las 19.30 horas este jueves en el Gran Teatro Falla la ceremonia de los Antifaces de Oro 2021, que no se pudieron entregar el año pasado a causa de las restricciones marcadas por la pandemia. Hoy, al fin, recibirán el galardón cinco carnavaleros a los que avalan sus trayectorias después de entregar toda una vida a la fiesta de su ciudad. Todos ellos han participado en destacadas agrupaciones y son más que merecedores del premio.

Salvador Longobardo Tirado recibirá el Antifaz de Oro en el apartado de autores. Ha sido un referente en la modalidad del tango, especialmente a finales de los 70 y en los años 80, cuando fue partícipe de coros como 'Los camaleones' (1978), 'Los plumeros del Carnaval' (1979), 'La mascarada' (1980), 'Guacamayos y lechuguinos' (1984) o 'El callejón de los negros' (1985), y en autorías musicales de coros tan recordados como 'La mafia' (1981), 'Quo Cadix' (primer premio en 1988), 'Los invasores' (1989), 'Barrio chino' (1990) o 'Der cuarto Reich' (1991). También fue músico en los 90 de dos coros finalistas como 'Carnavaleando' (1994) y 'El coro de Los Niños' (1995). Para 2022 prepara, junto a Antonio Procopio y Tino Tovar, el coro 'Carrera oficial'. Longobardo ha tocado desde sus inicios el laúd, aunque en algunos coros ha sido bandurria.

Los otros cuatro antifaces, en la categoría de componentes, tienen un denominador común: haber participado de manera importante en la dilatada trayectoria de la chirigota del Selu. Juan José Letrán Baizán, bombista, se inició en el Carnaval en 1986 con la chirigota 'No cabíamos en casa y parió la abuela', continuando luego en comparsas, destacando 'De ida y vuelta' (1990), 'De un cuento' (1991), 'La fragata' (1992) y 'La tuna de loco' (1993). En 1997 entra en el grupo del Selu con 'Banda de Música de Cagarrutas del Monte' y desde entonces, salvo en 2014, ha estado en el grupo alcanzando primeros premios como el de 'Lo que diga mi mujer' (2004) o 'Si me pongo pesao me lo dices' (2016).

José María Acosta Paúl 'Niño de Malet' y Antonio Rivas Palacios 'You', tenores, comparten trayectoria desde que debutaron en 'Los sanmolontropos verdes' (1989) hasta la actualidad, siempre junto al Selu, logrando ambos, además de los alcanzados por Juan José Letrán, otros primeros premios como 'El que la lleva la entiende' (Los borrachos) (1992), 'Con el sudor del de enfrente (pero decidnos los ricos)' (1993) o 'Los lacios' (1995), saliendo asimismo en 'Los titis de Cai' (1994) y 'Las marujas' (1996).

Los tres chirigoteros no estarán este año en el Concurso de Agrupaciones, ya que son protagonistas del musical de El Selu, donde se repasa su historial carnavalesco.

Juan José (Juancho) Aguilar Muñoz, guitarra, también estuvo junto al Selu desde 1990 con 'Carnaval 2036 (piconeros galácticos)' hasta 'Si me pongo pesao me lo dices' en 2016. Su estreno se produjo en 1988 con 'Los gnomos metíos en manteca' y en 1989 participó en la chirigota de la peña Los 14 resultados 'Los porteros automáticos'. En 2017 fichó por el coro de Julio Pardo, saliendo desde entonces en 'Por Andalucía', 'Don Taratachín', 'El batallitas' y 'Tócame'.