Francisco Javier Quignón 'Popo': "Me he visto algunos vídeos de Bob Dylan para imitarlo"

Cádiz/Feliz, aunque agobiado con el pedazo de abrigo que se gasta -"llevo como tres ardillas y cuatro castores en lo alto"- Bob 'Popo' Dylan sale de las tablas del Gran Teatro Falla "muy satisfecho" por el trabajo hecho de la chirigota del Cascana, 'Vuelvo de gira con Bob Dylan', donde, obviamente Francisco Javier Quignón, su nombre real, es el protagonista absoluto.

"Me he visto algunos vídeos de él para imitarlo, aunque no puedo hacerlo tan bien", ríe el carnavalero sobre la experiencia de meterse en la piel del icono de la música que en escena está rodeado de un buen puñado de 'juan carlos aragones' en esta especie de homenaje que la chirigota de Juanlu Cascana realiza al llorado autor carnavalero.

"Yo estoy contento con la chirigota porque hemos trabajado mucho, la verdad que sí. Se ha ensayado más que nunca porque esta es una shirigota alocada, como ustedes bien sabéis. Y nada, siempre con los problemas que tenemos, porque todos los años hay algo, pero hemos estado ahí al 100%", se congratula Popo que recuerda que la única intención de esta agrupación "es disfrutar y hacérselo pasar bien al público".

Un deseo que, cree, se ha cumplido en este pase preliminar. "Yo creo que sí, ¿no? Mejor que el año pasado diez mil millones de veces", valora el chirigotero que también imagina lo que le diría el llorado Juan Carlos Aragón de esta propuesta "Juan Carlos diría... Hay que comerte... lo de la torre de preferencia. Sí, yo creo que le agradaría...", idea canallita y socarrón que con la misma guasa parece asegurar que no faltará al estreno -"allí estaremos, seguro"- de A complete unknow, el biopic de Bob Dylan protagonizado por el actor Thimotée Chalamet. Un estreno que en España será, eso sí, el 28 de febrero...