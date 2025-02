Final Juvenil del COAC 2025: 'Las gitaneras', 'Generación Z', 'Una de cal y otra de arena' y 'El coro de la IA' salen triunfantes

Casi ocho horas se ha alargado la Final juvenil del Concurso de Agrupaciones 2025 que concluyó pasada la medianoche y cuyos premios se conocieron poco antes de la una de la madrugada con el público presente en el Gran Teatro Falla y a través de Antonio Rivas. El fallo ha dejado como primeros premios a los grupos: la comparsa 'Generación Z', la chirigota 'Las gitaneras', el cuarteto 'Una de cal y otra de arena' y 'El coro de la IA'.

A las 17.00 horas se iniciaron los repertorios en el Gran Teatro Falla de una cantera que saca pecho y orgullo tras los escándalos en las que se ha visto envuelta recientemente. ‘Los del Gospel dao’ fue el grupo chirigotero que arrancó sesión en esta final en la que cuatro comparsas, cuatro cuartetos y otras cuatro chirigotas compitieron entre ellas para intentar llevarse los mejores premios, más el coro que no tenía competencia en su modalidad. Los gritos del público entorpecieron en más de una ocasión el arranque de los menores, lo que no ayuda nada a la tranquilidad de los niños y niñas a la hora de afrontar sus repertorios. A veces la intención de dar ánimos y el impulso de mandar a callar hace que se pierdan las formas y no se dé ejemplo de civismo a los verdaderos protagonistas.

Se da la circunstancia de que habían pasado más de 40 días desde que se celebraran las semifinales de esta categoría y es que la cantera ha tenido que tirar de voluntad para mantener el cuerpo vinculado al Concurso. El jurado que ha decidido los premios este año ha estado presidido por Rosario Brihuega Delgado, que ha contado con Antonio Rivas Cabañas como secretario y Fernando Casas de Ciria, así como Susana Rodríguez Vergara, como auxiliares de palco y vocales suplentes. Los vocales han sido Amanda Real Guerrero, José Antonio Fernández Domínguez, María Rosario Suárez Varo, María del Pilar Tejada Polanco, Javier Brihuega Rosendo y Pablo Moreno Brihuega.

El fallo del jurado

COMPARSAS

1 Generación Z

2 La selva

3 Adelante mis valientes

4 La otra orilla

Primer accésit: Mi comparsón

CHIRIGOTAS

1 Las gitaneras

2 La alergia de cadiz

3 Los del Gospel dao

4 El terror de la caleta, de Cadi Cadi

Primer accésit: Qué liaso de chirigota!

CUARTETOS

1 Una de cal y otra de arena

2 Este cuarteto no da abasto

3 0% de éxito, 100% de locura, clínica del doctor De-mente

4 No me grites que no te veo (El secuestrador de comparsistas)

CORO

1 El coro de la IA