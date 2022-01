"Cádiz para mí sigue siendo el mejor escenario"

Una nueva saga surge de la imaginación de Fernando Macías, prolífico autor gaditano autor de la trilogía El asesino de comparsistas, Loquito por verte a mi vera, MicroCádiz o La ciudad de los disfraces. Siempre con Cádiz y su Carnaval como protagonistas, el escritor isleño regresa al género de sus orígenes para presentar Cádiztown: La ballena azul, una novela que supone la puesta de largo del personaje de Valentina Valdespina.

El thriller policiaco fue el punto de partida de su carrera literaria y, tras explorar otros géneros como la novela romántica, los microrrelatos o la literatura infantil, Macías vuelve a un lugar en el que se siente "más cómodo y ágil", aunque ha disfrutado "mucho con todo lo que he hecho en este tiempo". Un camino que le ha dado "un poco más de seguridad" a la hora de construir sus relatos.

El autor isleño tenía ya varias ideas para volver al género policiaco y todo encajó viendo la serie Stumptown, que sirve como inspiración para el título de esta su nueva novela. "Con este nombre no me limito a Cádiz ciudad, la novela por ejemplo tiene mucho que ver con el castillo de Sancti Petri, que para mí es un sitio de la infancia. También San Fernando. Cádiz es más que la ciudad de Cádiz. Ese es para mí el Cadiztown".

Cádiz, Cádiz, Cádiz. Siempre presente en su obra. Cádiz y su Carnaval, que "ha sido una excusa más para hablar de Cádiz, porque Cádiz es Carnaval. Yo lo disfruto mucho y lo integro en lo que escribo. En Cadiztown desaparece el busto de Paco Alba y con ello quería rendirle homenaje, además de que es una idea atractiva". Su regreso a los orígenes es completo, pues la trama también oculta un guiño a sus inicios como escritor. "La historia es completamente una trama detectivesca que se inicia en Lanzarote, que es precisamente donde empecé a escribir El Asesino de comparsistas", revela.

"Si no se agotan las de superhéroes, no se van a agotar las historias de Cádiz y el Carnaval"

Son muchas las obras literarias surgidas en los últimos tiempos con Cádiz y el Carnaval como protagonistas, pero ¿es inagotable esta fuente de inspiración? Fernando lo tiene claro. "Si no se agotan las historias de superhéroes, no se van a agotar las historias de Cádiz y el Carnaval... Está habiendo mucha diversidad y todo lo que llegue es bueno. Atraen a público que no es habitualmente lector. Escribir sobre Cádiz tiene un atractivo para el que lee, además que a mí tampoco. me sale otra cosa. No me puedo ir a otro sitio, a mí me gusta esto y Cádiz para mí sigue siendo el mejor escenario y lo que más me fluye".

"A la hora de contar escenarios, o si quieres buscar platós para el cine, en Cádiz puedes encontrar todo lo que quieras", subraya.

Cadiztown: La ballena azul, ya a la venta en librerías especializadas y también en Amazon en su versión física y Kindle, marca el inicio de una nueva saga. Fernando Macías tiene ya "la idea para la segunda", aunque otros proyectos también aguardan. Sin embargo, no duda de que Valentina Valdespina regresará. "Al crear este personaje me ha generado otras tramas y la siguiente quizás no sea la segunda parte de este libro, pero la idea es seguir con el personaje un poco más adelante. Lo tenía claro desde el principio, crear un nuevo personaje y poder tener un universo diferente al de El asesino de comparsistas", destaca.

Valentina volverá. Cadiztown aguarda.