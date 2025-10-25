Fallece el gaditano José Luis Naranjo, mítico componente de la comparsas de Martínez Ares

Este sábado ha fallecido en Cádiz José Luis Naranjo, de 60 años de edad, quien fuera componente durante 15 años de las comparsas de Antonio Martínez Ares. Fue “el cojo de ‘Los piratas’ o el calvo de ‘Zombies’”, como él mismo recordaba con sorna en una entrevista para Retrocarnaval en este diario hace dos años. Fue delineante trabajador de Procasa y novelista.

José Luis Naranjo, que también formó parte del jurado del COAC, siempre huyó de los focos, pero quienes fueron testigos de aquella etapa carnavalesca entre 1985 y 2000 saben que su influencia en la aparición y auge de la comparsa de Antonio Martínez Ares fue decisiva. En esos quince años, vivió intensamente lo que muchos carnavaleros no logran 30 o 40 años. Empezó con él en 1985 con 'Zombies' y cerró su etapa con 'La milagrosa' en el año 2000. Así salió con 'De locura', 'Esto es Carnaval', 'Entre tus brazos', 'Con uñas y dientes', 'Sonri-sillas', 'Calabazas', 'Do re mi fasoleando', 'Los miserables', 'La ventolera', 'El brujo', 'La trinchera', 'El vapor', 'Los piratas'o 'Los templarios'.

Con el fin de 'La milagrosa' y esa etapa del grupo de Antonio Martínez Ares liderado por Ángel Subiela ,se retiró también del Carnaval, con sólo 35 años. “Me fui del Carnaval cuando me tenía que ir y nunca lo eché de menos”, aseguraba en la entrevista entonces.

Naranjo nació en Cádiz el 1 de septiembre de 1965. Ha sido delineante toda su vida y con esta profesión se jubiló por enfermedad después de mucho tiempo trabajando en Procasa. Apasionado de la literatura, publicó en 2019 su primera novela: ‘Un corazón en el armario’.

Desde Diario del Carnaval le trasladamos nuestro pésame a familiares y amigos.