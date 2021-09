A la espera de lo que haga Cádiz, Córdoba da un "sí rotundo" al Carnaval 2022 en sus fechas naturales

Mientras los carnavaleros de toda Andalucía miran de reojo a Cádiz esperando que este martes anuncie que el Concurso de Agrupaciones y el Carnaval 2022 se celebrarán en sus fechas naturales, Córdoba, a través de la Asociación Carnavalesca Cordobesa, ya se ha postulado favorablemente. En un comunicado, los carnavaleros de la ciudad califal se responden a sí mismos a la pregunta de si habrá Carnaval el año que viene: “Rotundamente sí”. La entidad afirma que “trabajamos desde esta junta directiva en conjunto con la concejalía de Ferias y Festejos de nuestro Ayuntamiento para que así sea, estudiando diferentes alternativas y siempre en consecuencia de lo que nos marque la normativa sanitaria vigente”.

¿Concurso y Carnaval en la calle? “Esperemos que llegado el momento y por motivos que todos conocéis se puedan realizar, si no se buscarán actos alternativos, sin tantas aglomeraciones. Por supuesto que habrá plazas, si no al uso, sí que buscaremos la manera de limitar con asientos, acotados de vallas, limitación de agrupaciones, controles sanitarios, etc..., pero no vemos un Carnaval pleno y completo sin su calle y sus plazas”, estima la Asociación. Incluso proyectan su carpa en la que “repetimos con los accesos, aforos y restricciones que imponga las normativa vigente en ese momento”.

Cádiz sabrá este martes qué Carnaval le espera. El Ayuntamiento de Cádiz propondrá en el foro del Carnaval la fecha para la celebración del COAC 2022. Y asimismo, presentará la propuesta de cambios en las bases del certamen.

Al foro del martes, que se desarrollará en el Baluarte de la Candelaria, de 19 a 21 horas, se ha convocado a todas las modalidades y colectivos puesto que los asuntos que se van a abordar competen a todos.

Así, al foro podrán asistir aquellas personas que hayan participado en al menos tres Concursos del Falla durante los últimos 10 años, siendo en alguna edición autor, representante legal o director. Igualmente podrán hacerlo las personas representantes de las modalidades siempre y cuando su cargo esté avalado y certificado por la mayoría de la modalidad. Y desde el Ayuntamiento se ha invitado a asistir a la asociación de artesanos debido a la participación activa que tienen estos profesionales en el certamen carnavalesco.

Dicho esto, las personas interesadas en participar en el foro deberán cumplimentar una solicitud que se podrá obtener en el correo electrónico foros.carnaval@cadiz.es o descargándola de la web cadiz.es (banner FOROS). La solicitud se deberá presentar en el correo citado.