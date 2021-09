Las agrupaciones preparan ya el COAC 2022 y apuestan por febrero

Ya hay agrupaciones ensayando. El virus remite y el mundo del Carnaval, con la responsabilidad, el respeto y el temor lógicos, no quiere perder otro año de Falla y de calle. Todos vacunados y el Covid bajo cierto control. De ahí que las sensaciones mayoritarias sean las de acudir al Concurso de Agrupaciones en su fecha tradicional, cuyo comienzo se fijaría a finales de enero pues el de 2022 será un Carnaval tardío. Hay ganas, proyectos, ilusiones. Todo ello a la espera de la decisión que se tome la semana que viene. Lunes y martes están convocados los Foros de Carnaval organizados por el Ayuntamiento de Cádiz, donde deberá decidirse si la fiesta se hará en sus fechas de siempre y se debatirán cambios en el reglamento. La decisión no puede esperar porque para celebrar el Concurso en enero los grupos tienen que empezar a ensayar. Y los protagonistas también tienen claro que no conciben un Concurso sin el apetitoso postre de la calle. Pero ese será otro debate.

La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz ha comenzado a mover el cotarro esta semana. A la asamblea celebrada el lunes le siguió una reunión, en la noche del martes, de un buen número de autores de chirigotas. Allí se debatieron varios asuntos, entre ellos la manera de afrontar posibles contagios con el Concurso ya en marcha. La gran mayoría de los allí presentes mostraron su disposición a montar sus agrupaciones y acudir a la cita anual, suspendida en 2021. “Tienen muy clara la postura de pedir el Carnaval en sus fechas. El virus va a menos y las agrupaciones piden al Ayuntamiento que se moje y decida cuanto antes qué va a ocurrir”, destacaba ayer el presidente de los Autores, Miguel Villanueva, que representa a 400 creadores de la fiesta gaditana.

Miguel Villanueva. Presidente de la Asociación de Autores del Carnaval. “Los autores tienen clara la postura de celebrar el COAC en sus fechas y piden al Ayuntamiento que se moje”

Otra de las preocupaciones de los grupos radica en la posibilidad de que la pandemia renazca con fuerza avanzados los ensayos o cerca del Concurso, y se lleve consigo el dinero invertido ya en tipos y escenografía. Al respecto se planteó el hecho de no invertir un excesivo dinero en tipos y escenografías a la espera de ver cómo evoluciona la epidemia. Asimismo, muchas agrupaciones ensayan en colegios, lo que puede llevar a los centros educativos a impedir, por seguridad, la presencia cada noche de las agrupaciones en sus instalaciones. Por eso, los grupos piden respuestas al Ayuntamiento para encontrar otros locales donde preparar los repertorios.

Miguel Villanueva exponía ayer que, decisiones sobre fechas al margen, “no es el momento de hacer cambios drásticos en el Concurso de Agrupaciones”.

Antonio Procopio. Presidente de la Asociación de Coristas. “Los coros estamos preparados y no seremos un obstáculo para celebrar el COAC en febrero”

Los coros se están organizando para enero-febrero. Alguno que otro ya entona tangos en su local con el inicio de septiembre. Antonio Procopio, el presidente de Ascoga (Asociación de Coristas Gaditanos), recordó que “fuimos los primeros en anunciar que no estaríamos en el COAC 2021 y ahora, con la situación sanitaria muy mejorada, podemos decir que estamos preparados para febrero”. Y sobre la opción de un Carnaval aplazado a mayo, que lleva sonando desde el año pasado, Procopio apunta que “sería cuestión de estudiarla”.

Afirmaba Procopio que “los coros no vamos a ser un obstáculo para celebrar el COAC en su fecha de febrero. Los locales no van a ser un problema y estamos en las mismas condiciones que los demás, desinfectando además convenientemente los sitios de ensayo”. A juicio del dirigente de Ascoga “ya se han desarrollado actuaciones en el Falla y otros eventos en la ciudad. El virus está ahí y será inevitable convivir con él. Porque de lo contrario, ¿no vamos a celebrar nunca más el Carnaval?”. Y es que, según estimaba, “hay que echarle imaginación y ver en qué momento de la pandemia estamos cuando lleguen las fechas”.

La razón de ser de los coros es la calle. Por eso, Procopio plantea que “pueden buscarse distintas fórmulas para cantar y reducir las aglomeraciones, llegado el caso de que haga falta por la situación sanitaria”.