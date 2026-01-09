Las entradas para las semifinales infantiles y juveniles del COAC 2026 salen a la venta hoy viernes

La taquilla del Falla abrirá a las 17.00 horas y solo se podrán adquirir dos localidades por persona y función

Los participantes del COAC 2026 tendrán a Benavides en el equipo de regiduría de escena

Colas en los alrededores del Gran Teatro Falla en una imagen de archivo / Jesús Marín

Las entradas para las sesiones de semifinales de infantiles y juveniles del COAC 2026 salen a la venta hoy viernes, 9 de enero de 2026, desde las 17.00 horas en el Gran Teatro Falla.

Los precios para las entradas de esta fase de semifinales no se han modificado con respecto a la última edición. 

Para Butaca, Palco Platea y Palco Principal el precio será de 7 euros; Palco Segunda y Delantero Anfiteatro de 6 euros; Anfiteatro 5 euros; y Paraíso 3 euros.

La Delegación de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz recuerda que en taquilla sólo podrán adquirirse dos entradas por persona y por sesión. Con esta medida se facilita que un mayor número de público pueda acceder a la adquisición de entradas.

No se admitirán cambios ni devoluciones bajo ninguna circunstancia.

Una vez que finalicen las colas en el Gran Teatro Falla, y sí existieran entradas restantes, pasarán a venderse en Internet a través de la página https://www.bacantix.com/Entradas/Default.aspx?id=coacfalla.

Entradas para mayores de 65 y para personas con discapacidad

Las entradas para esta fase de semifinales de infantil y juvenil destinadas a personas con problemas auditivos, visuales, mayores de 65 años y personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional con discapacidad igual o superior al 65% se podrán a la venta mañana 10 de enero de 2026, a partir de las 10 horas, en la taquilla del Gran Teatro Falla. 

Las personas que vayan a adquirir estas localidades deberán presentar en el momento de la compra la documentación pertinente que acredite la circunstancia de la movilidad reducida y el cumplimiento del requisito de la edad.

Será preceptivo que las personas de edad inferior a dieciséis años estén siempre acompañadas de una persona legalmente responsable de la misma o persona mayor de edad expresamente autorizada por aquélla, para ello, se encuentra a disposición de los interesados el impreso para cumplimentar dicha autorización.

