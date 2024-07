La elección del cartel del Carnaval de Cádiz: un sistema agotado

Las continuas polémicas en torno a la elección de las obras candidatas para representar el cartel del Carnaval de Cádiz ponen sobre la mesa que el sistema está agotado. El plagio detectado en una de ellas y otro posible que acaba de anunciarse por parte del Ayuntamiento de Cádiz, con el consecuente aplazamiento en las votaciones de los finalistas, están sacando los colores a todo el proceso y sistema selectivo, que deja mucho que desear.

El devenir de los últimos años ya daba indicios de que no solo se le complicaba al jurado del cartel, que no solo se enfrenta a numerosas obras que no cumplen los requisitos teniendo que descartar algunas piezas que podrían encajar, sino a plagios a veces complicados de detectar en una simple reunión de deliberación, a lo que se suma el uso descarado de la Inteligencia Artificial por parte de los candidatos, que está permitido, pero con previo aviso según recogen las bases del certamen.

Esto por no citar que el sistema de votacion para la elección puede estar a expensas de quien más seguidores o amigos tiene, y no necesariamente a una votación justa. Además, este proceso invita a concursar a numerosas personas que no son profesionales.

Sería importante recordar que el Carnaval de Cádiz es la fiesta más importante de la ciudad, de interés turístico internacional, y el cartel que lo representa debe estar a la altura, pues luego se convierte en parte del patrimonio artístico de la ciudad y del imaginario de la fiesta. Hasta la llegada de este proceso participativo se hacía por encargo a un artista conocido, lo que debería garantizar la calidad de la obra. La dotación actual del concurso es de 6.000 euros, una suma que igual podría revisarse de cara a la dignificación del proceso de adjudicación y del propio caché de los artistas seleccionados.

Creadores de la talla de Hernán Cortés, Alberti, Eugenio Chicano, Eduardo Arroyo o Cecilio Chaves han sido algunos de los autores elegidos para crearlos en las últimas décadas. Eso sí, algunos de sus carteles tampoco estuvieron exentos de cierta polémica, siendo incluso objeto de cuplés carnavaleros.

En la Semana Santa de Cádiz, el sistema para escoger un cartel a la altura de la fiesta es precisamente este, por encargo. El Consejo de Hermandades apostó ya desde hace algunos años por la adjudicación a pintores conocidos en el mundo cofrade como son Dani Franca, Chema Rodriguez y Antoine Cas.

Un cartel descalificado y otro posible plagio

En estos últimos días la elección de las obras candidatas para representar el cartel del Carnaval de Cádiz ha sido objeto de una importante polémica. A raíz de varios apuntes ciudadanos en las redes sociales, se ha detectado el plagio en una obra que fue descalificada ('Lágrimas que ríen y cantan'), y ahora se va a estudiar otra posible copia en otra de las finalistas: 'Sueño de Carnaval'. En total fueron cuatro las piezas seleccionadas para la final, que se quedaron en tres y ahora podrían resumirse en dos. Los usuarios de redes también han manifestado la escasa calidad de las obras elegidas, que cada año, eso sí, van mermando por la falta de calidad o incumplimiento de las bases a la hora de ser presentados.