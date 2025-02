Edu Brihuega ('El cementerio'): "Soy el viejo de la comparsa. ¡Hay uno que nació el año de 'Los condenaos'!"

Ha vuelto. Con el bombo a cuestas se ha pasado la vida, como aquel Lucas al que le cantara Antonio Martín en 'Agua clara'. Después de tres años en el Coro Libertario, el del Chapa, Edu Brihuega, toda una institución en el Carnaval pese a su juventud, regresa a la comparsa con el Jona en 'El cementerio', de enterrador sin pala porque con el bombo tiene bastante carga. "Echaba de menos el bombo y mis coreados por detrás, lo que he hecho siempre. Y echo de menos el coro, he estado tres años maravillosos, pero siempre me tira la comparsa", destacaba al terminar la actuación en cuartos poco después de compartir impresiones con sus hermanso Carli y Chari.

Edu ha caído de pie en esta comparsa. "Desde el primer día me acogieron con mucho cariño y yo estoy encantado con ellos. Tienen un talento brutal los de esta generación y es muy fácil cantar con ellos. Yo soy el viejo de aquí. Hay uno que nació el año de 'Los condenaos', fíjate", comentaba entre risas recordando una de las grandes agrupaciones, del año 2001, en las que ha salido.

El heredero de dos estirpes de grandes carnavaleros es voz autorizada para cantar el segundo pasodoble que hoy ha interpretado la comparsa de Jona, dedicado a los viejos copleros, con Paco Alba en el epicentro, autor con el que salió su padre Carlos. Edu es además nieto de Eduardo Delgado, otro grande de la fiesta. "Imagínate si esto me llega, me toca la fibra", decía. Una letra que solo pueden escribir y cantar quienes han sentido esto desde pequeños, gente de Cádiz. "Lo puede cantar cualquiera, pero no es lo mismo, porque en nuestro caso amamos la fiesta de verdad y la sufrimos", exponía.

Asegura estar "disfrutón" con el Concurso 2025. "En comparsas, chirigotas y coros está la cosa muy apretada. Me producen mucho respeto todos los rivales y hay que disfrutar del Carnaval, cada uno a su manera", apuntaba con su habitual caballerosidad.

'El cementerio' es una de las favoritas a estar en la final del 28-F, pero Edu Brihuega se muestra cauto. "A ver, a ver, yo no me fío un pelo. Espero que sí, pero hasta que no lo diga el jurado no me lo creo. Yo, como dice el Cholo Simeone, prefiero ir partido a partido", concluía.