El documental inédito sobre las Cabalgatas del Carnaval de Cádiz de los 60 y 70, al 'alcance' de todos

Cádiz/El día de la inauguración de la 56 edición del Festival de Cine Documental Alcances la expectación entre los aficionados carnavaleros y los expertos en la historia de este pequeño gran universo estaba servida. No era para menos, Antología polémica del Carnaval gaditano -rótulo con buen gancho- prometía imágenes nunca vista de la fiesta en la calle, de una fiesta que ya no existe pues es la que correspondía a los años 60 y 70 del pasado siglo. La película, un amateur corto documental de Enrique Solana que había montado sus grabaciones de la epoca, no defraudó. Y ahora, desde este 6 de febrero, cualquier persona podrá comprobarlo.

Y es que desde la Filmoteca de Andalucía, encargada de la recuperación y digitalización de esta pieza audiovisual realizada en película de 8mm, han decidido colgar en su canal de Youtube este documental dedicado, sobre todo a las Cabalgatas y desfiles de estos años, lleno de caras anónimas, de alguna que otra agrupación de la época, pero también totalmente reconocibles como la de personalidades de la época de la talla de Pepe Isbert, Manolo Morán o Lolita Sevilla.

No en vano, con este trabajo -de ahí el título- el autor realizaba una valoración personal de cómo, a su parecer, una celebración localista y sencilla se había transformado en una fiesta más exhuberante. Una comparación que trazaba a través de dos ediciones diferentes de las Fiestas Típicas Gaditanas en la calle, la de 1961, más mirando hacia el Carnaval gaditano, y la de 1973, donde ya desfilaban rumberos, majorettes o músicos brasileiros. Además, y para sorpresa de muchos de los presentes en aquella puesta de largo de la película, también aparecen imágenes del año 1958 con Paco Alba y sus ‘Julianes’ por la plaza de San Antonio.

Otro atractivo de este cortometraje documental casero, que en sí mismo tiene un señero valor patrimonial, es que está recuperado en color y que está montado y locutado por el propio Enrique Solana, que deja recogidas sus propias impresiones sobre la fiesta.

El 'Proyecto de mi vida'

Tal y como se explicó en su momento, antes de su estreno en Alcances, esta cinta fue recuperada por la Filmoteca de Andalucía dentro de la iniciativa Proyecto Mi vida, que sistematiza la recuperación de este tipo de soportes, principalmente atribuidas a cine doméstico. En este caso, la película, por el contenido de las imágenes, tenía la intención de trascender el ámbito familiar y círculo privado para ser exhibida de forma más amplia.

Para su recuperación, y posterior digitalización en 4K, se escaneraron fotograma a fotograma estas imágenes no profesionales. Con esta labor se garantizaba, por un lado, la preservación de las imágenes transfiriéndolas a estándares actualizados del audiovisual, y por otro, facilitaba el acceso y conocimiento público de esta producción de gran valor histórico y documental.

El Proyecto Mi Vida es una de las iniciativas más singulares que desarrolla la Filmoteca de Andalucía con la finalidad de rescatar la memoria visual cotidiana de los andaluces a través de filmaciones realizadas por particulares, que abarcan gran parte del pasado siglo XX. De esta forma, en este proyecto de rescate del ‘cine hecho en casa’ se han digitalizado más de un centenar de cintas, cientos de horas de filmación, pero el proyecto aún no ha terminado.

El objetivo de la Filmoteca es continuar recuperando estas cintas conscientes de la cantidad de material en riesgo a desaparecer debido al paso del tiempo o la obsolescencia de los aparatos y equipamientos.

Desde la Filmoteca de Andalucía animan a los andaluces a contribuir al ‘Proyecto Mi Vida’ con sus grabaciones personales, a escribir una crónica costumbrista en imágenes de la vida cotidiana de los andaluces. Los interesados podrán contactar con la Filmoteca a través del correo informacion.filmoteca.ccul@juntadeandalucia.es