“Habría disfrutado con el tipo de ‘Los palomos’ del Yuyu por las calles”

–¿La copla de su vida?

–Es difícil elegir una sola copla. Sí tengo claro que Hoy quiero ser tu guía forastero, de ‘Los Carreros de la Alianza’ me gusta especialmente. Un tipo de chirigota clásica, que es la que más me gusta y con la que me identifico. Si hablamos de comparsa, muchas serían las coplas o los pasodobles que me gustan, por ejemplo, el piropo que Pedro Romero le dedica a Cádiz con su comparsa ‘Güenagente’, que cantó en la final del Falla en 1994.

–La primera vez que fue al Falla.

–El año de Raza Mora, con apenas 6 años. Recuerdo que el ambiente del Falla aquel día era impresionante y me quedé sorprendido. Desde entonces siempre que he podido he asistido al teatro, fuera cual fuera la fase del concurso.

–Una anécdota confesable que ocurriera en Carnaval.

–El Carnaval es muy divertido, se vive en la calle y eso trae consigo anécdotas constantemente, pero las verdaderamente buenas son inconfesables. Bueno, una confesable propia de la juventud sería el haber salido vestido con un mono de astilleros el sábado de Carnaval.

–De lo más raro que se ha disfrazado.

–Creo que fue en la época del instituto, con un grupo de compañeros intentamos disfrazarnos de cabinas de teléfono. Ante la complejidad del tipo conseguimos algo parecido, pero desde luego no nos habríamos llevado la Aguja de Oro.

–¿De que le gustaría disfrazarse y no se ha atrevido?

–Me parece que los palomos del Yuyu fue un gran disfraz. Sin duda habría disfrutado con ese tipo por las calles de Cádiz. Era muy divertido, aunque tengo que reconocer que igual hubiese sido un poco incómodo.

–¿Qué modalidad es la que más le representa?

–La modalidad que más me ha gustado tradicionalmente ha sido la comparsa, pero tanto las chirigotas, como los cuartetos y los coros me gustan bastante y no soy de aquellos que se sale del teatro o cambia de canal cuando no canta su modalidad preferida. En este sentido soy bastante jartible.

–Puestos a salir en la calle o en concurso, ¿con quién saldría?

–Con Paco Alba, lo tengo claro. Es uno de los referentes indiscutibles de la historia del Carnaval de Cádiz y sus coplas se siguen escuchando hoy en día. Ya sabes que la comparsa es mi modalidad favorita, así que cómo no querer salir con su creador.

–¿Es más de domingo o lunes de coros?

–Me quedo con el lunes de coros, se disfruta de un ambiente mucho más gaditano.

–¿Es de los que aguanta la final entera?

–Salvo rara excepción suelo verla entera. Mi familia es también muy aficionada al Carnaval así que la vemos juntos.

–Un estribillo favorito, o escríbame uno.

–No tengo creatividad como autor, pero si puedo decirle que mi estribillo favorito es el de Tres Notas Musicales. Ay que casualidad / ahora una guerra mundial / la gente no respeta / ni que estamo en Carnaval, triánnnnn.