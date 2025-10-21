La Diputación de Cádiz abre el plazo para conformar su Catálogo de Agrupaciones del Carnaval 2026

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz prepara ya su programa Carnaval 2026, que se desarrollará entre los días 14 de febrero y 15 de marzo, con el objetivo de coordinar y realizar actuaciones carnavalescas en los municipios con población de hasta 50.000 habitantes y en las entidades locales autónomas.

Para el desarrollo de este programa, la Diputación ha publicado las bases de la convocatoria para que coros, comparsas, chirigotas o cuartetos, independientemente de su participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, puedan inscribirse en el Catálogo de Agrupaciones Carnavalescas de la Fundación Provincial de Cultura. El hecho de formar parte de dicho Catálogo no implica la obligación de contratación de los grupos, ya que serán los propios ayuntamientos los que elijan la agrupación que actuará en su localidad en virtud de la oferta existente.