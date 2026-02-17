¡Dios, Momo es un cofrade!

Hoy debería acabar esta fiesta del demonio, literal. Pero mi gozo se quedará de nuevo en el pozo. En una ciudad normal, civilizada y organizada, con la quema, esta noche, del mal llamado dios Momo (Dios solo hay uno, Todopoderoso), se debería terminar esta sucesión de pecados. Porque mañana (qué nervios) es Miércoles de Ceniza y comienza la Cuaresma. La ciudad debería estar ya limpia y fumigada para que luzca en estos 40 días previos a la Semana Santa, pero no será así. Las personas de orden acudiremos temprano a las iglesias para que nos unten la ceniza en la frente y nos cruzaremos con fantoches defecados encima con los disfraces rotos de vuelta para sus casas. Una vergüenza. Así que esta noche, mientras preparo mi ropa para ir mañana a la iglesia, tendré que soportar el ruido lejano del espectáculo de Momo, que no es, para que no se confundan, diminutivo de Jerónimo. Mi disgusto es mayor desde que me han dicho que será Luis Rivero quien encarne a este personaje en San Antonio. Otra decepción. El hermano mayor de una cofradía se presta a esta pantomima que dice adiós a un Carnaval que en verdad no se va. Y Rivero se vestirá de dios pagano, inaudito. No me imagino a un hermano mayor de Sevilla haciendo estas cosas. Pero ya se sabe que el maligno se ha introducido en Cádiz por todas partes. Luis, espero que mañana te confieses. Eres de los únicos baluartes de fe que quedan entre los bárbaros, pero te has dejado engatusar por el diablo. Qué pena.