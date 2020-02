La denuncia a la chirigota del Cascana es un 'fake'

La era de la posverdad tiene una sombra tan alargada que llega hasta el mismísimo Concurso de Agrupaciones. Esta vez, han sido la Asociación de Abogados Cristianos y la chirigota de Juanlu Cascana las víctimas de un bulo, un fake que se dice en los tiempos de la comunicación, que durante la jornada de este miércoles ha sido difundido por diferentes medios tecnológicos.

Se trata de la captura de un tuit, un falso tuit, del perfil de esta asociación en la popular red social en la que se mostraban indignados por la actuación de la chirigota 'Aquí estamos de paso' amenazaba con una demanda. "Es totalmente falso", han explicado, rotundos, desde esta entidad tras ser consultada por este periódico.

"De hecho, si te das cuenta, el Respeta mi fe es un hashtag, y los hashtag aparecen con un color del hipervínculo, que aquí no aparece, y si te fijas pone like, eso es una versión antigua de Twitter, que ahora pone me gusta o fav", precisan desde la asociación que piden la colaboración ciudadana para no difundir este bulo.