El cuarteto manchego asalta el Gran Teatro Falla

Que son atrevidos no se les puede negar. Un cuarteto ni más ni menos que de Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real (efectivamente, Despeñaperros un rato parriba) debutó en la sesión de este viernes en las tablas del Gran Teatro Falla. Ni cortos ni perezosos, vienen a reivindicar el cuarteto, a apoyarlo para que no se pierda. Vista la actuación, igual tampoco sería mala noticia si eso es lo que nos espera, pero afortunadamente en Cádiz hay autores, cuarteteros y cantera para que la modalidad siga viva y no tengan que venir los manchegos a repoblarla.

Mediada la novena sesión de preliminares del actual Concurso de Agrupaciones, Mirian Peralta presenta con su entusiasmo habitual el estreno de esta agrupación manchega, 'ONG (Organización No Gaditana) Cuartetos sin fronteras'. Una voz en off ya medio falla al inicio del cuarteto. Ni eso les funcionó del todo. Van apareciendo los personajes que ellos consideran muy al tipo, la cosa va de cuartetos, pues Fofó, Abba, John Lennon, Harpo Marx y para rizar la gracia, Harrison Four.

En los 'chistes' no voy a entrar, que lo vea el valiente que tenga tiempo y que le dé la risa fácil aquello de la verguenza ajena por lo descontextualizado del asunto. ¿Cuál fue la reacción del Teatro Falla? Pues la esperada. Aunque con bastante resiliencia, tengo que decir, aguantó el tipo hasta el final del Tema libre. La carga gaditana de la que los manchegos dejaron claro carecer, comenzó con un "Otra, otra, otra" cuando acabaron una cuarteta, y a partir de ahí ya se desencadenó el "campeones, campeones" y "cuarteto, cuarteto" cuando aún no habían acabado el pase.

¿Se fueron tristes? Todo lo contrario. Lejos de entender la guasa, pensaron que habían levantado el Falla y se marcharon agradecidos por la reacción del público tal y como le contaron a nuestro compañero José Manuel Sánchez Reyes al terminar la actuación. Miguel Ángel Maldonado, su autor, explicó cómo decidieron venir al Falla cuando su amigo carnavalero le dijo aquí en Cádiz en los carnavales del año pasado: "cachis en la mar, lo que daría yo por estar en ese escenario alguna vez"; y entonces un amigo de verdad, de los buenos, le promete que estará. Y de un 'aguántame el cubata' que anda que no tengo coj.., nos tenemos que comer nosotros este estudio de "idiosincracia gaditana", porque ojo, se han documentado y han venido, eso sí que no lo dudo, con la mejor de las intenciones.

Espero que estos gestos de valentía tan gallarda española no se contagie y que de los próximos carnavales callejeros no se vaya nadie con la apuesta entre sus colegas de venir a pisar las tablas del Falla el año que viene.