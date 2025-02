Cristóbal Cornejo, de 'Los disléxicos', el "abuelo" de la chirigota y esperando un nieto en la vida real

Ha puesto al público en pie en numerosas ocasiones. De 'momia de güete', de 'príncipe encantado', de alumno de la 'chirigota con clase' o de 'Juancojones'. Casi nada. Y sigue haciéndolo en su segunda juventud carnavalesca, con el grupo de los Villegas, primer premio en 2024 con 'Los exageraos' y este año 'Los disléxicos'. Tras firmar un gran pase de cuartos, Cristóbal Cornejo salía del escenario muy contento. "Nos lo hemos pasado bien y hemos conectado", expresaba.

Decía haber vivido un "momentazo". "No sé cómo vamos a quedar, pero los dos días que hemos venido hemos disfrutado. Y yo más viendo las caras a todos ellos después de lo que nos hemos reído en los ensayos con los juegos de palabras. Todo eso se nota en el escenario y la chirigota transmite alegría", decía el veterano chirigotero.

'Los disléxicos' han disparado esta noche, con un pasodoble y un cuplé, a las excursiones organizadas al Carnaval de Cádiz, las que ofrecen alcohol y condones entre otras prestaciones. "Es muy fuerte que anuncien esas cosas. No me parece ético ni normal. Es una forma de degradar el Carnaval, cuando el Carnaval no es eso. Es coplas en la calle, las ilegales, los coros... lo otro es una botellona que está ocurriendo en todas las fiestas de España y por desgracia Cádiz no iba a ser menos", lamentaba Cornejo

En esta etapa carnavalesca "me queda lo que esta gente me deje. Me llevan en volandas aunque yo sea el abuelo". Ojo, el abuelo de la chirigota y casi casi en la vida real. "Mi hija Marina está ya cumplida y estoy pendiente del móvil. Puede dar a luz en cualquier momento. Será nuestro primer nieto, llamado Miguel", señalaba con los ojos vidriosos.

Ante la segunda noche de fallo del jurado, a pocas horas del veredicto para semifinales, Cristóbal Cornejo apuntaba que "esperaremos el fallo con respeto, como siempre. Yo no valdría para jurado, porque me gustan muchas y todas no pueden entrar. Hay mucho ingenio, mucha gracia. Pueden pasar cuatro a la final y las cuatro que que se queden fuera también merecerlo. Nivel hay para dos finales, seguro".