Dos comparsistas ‘profesionales’ en un grupo con alma chirigotera

Habían salido juntos varias veces y han vuelto a coincidir en un año raro y una situación inusual: una comparsa de José Antonio Vera Luque. Javi Otero y Rafa Piñero han salido con la mayoría de los grandes autores contemporáneos y ostentan un palmarés impresionante, pero la experiencia que están viviendo este año es “muy distinta a todo”. Han sido los dos refuerzos comparseros de Vera Luque para apuntalar su chirigota en esta incursión en otra modalidad. Ya maquillados, mientras esperan vestirse de quinquis para ir al Falla, conversaban con Diario de Cádiz en las gradas del colegio La Salle Viña.

Después de participar en 2020, juntos, en ‘Los listos’ ninguno de los dos tenían pensado salir en 2022. “Yo no lo tenía claro. Un concurso en mayo y asuntos familiares. Cuando me tiraron los tejos creía que era para chirigota y luego a los días anunció Vera que sacaba comparsa y me quedé loco. La idea de salir con él era tentadora y he acertado”, expone Otero.

“Yo le dije que no a Vera de primeras pero fue Chari, mi mujer, la que me convenció y me dijo que me iba a arrepentir. Luego me tiré de coco porque siempre me he llevado bien con él y me iba a un grupo que siempre me gustó, con el que he compartido muchos autobuses. Además, sabía que si Vera se metía en comparsas es porque tenía una idea muy clara. Y la experiencia está siendo increíble”, apunta Piñero.Otero ha estado con Bustelo en ‘Los regaera’, con Luis Rivero en ‘Los hijos de la tierra’, con Aragón en ‘Araka la Kana’, con Quiñones en ‘La pensadora gaditana’ o con Tino Tovar en ‘Los gadiritas’. Piñero en ‘Fin de fiesta’ con los Alcántara, ‘Los buscavidas’ con Antonio Martín, ‘La niña de mis ojos’ con Martínez Ares, ‘La corona’ con Quiñones o con Subiela-Chapa Noly de ‘Los doce’ a ‘Los listos’. Pero lo de este año no tiene nada que ver. Están en una chirigota que, ocasionalmente, ha montado una comparsa. “Aquí todo es en plan colega, todo el mundo aporta. Hasta la afinación se hace entre todos porque no hay un líder, manda el grupo”, explica Otero. “Se hacen las cosas con mucha naturalidad”, dice Piñero.

Destacan a un grupo donde no hay líderes y donde todo se monta de común acuerdo

Javi Otero destaca que “el grupo aporta mucho y es muy inteligente. Sabe trabajar una idea muy clara y conoce sus virtudes y defectos”. Al comparsista le ha llamado la atención “que no se impone nada ni en letras ni en el montaje de la agrupación. Y Vera es el autor más receptivo con el que he salido, pues acepta las ideas del grupo, que tiene mucho peso”. “Cualquier componente te da un razonamiento que te deja K.O. Se escucha a todo el mundo”, precisa Piñero.

Sin desmerecer a los grupos en los que han estado, donde han pasado años maravillosos, Javi y Rafa coinciden en que han llegado “a un oasis en cuanto a buen ambiente y falta de presión”. Una comparsa distinta que no ha perdido su alma chirigotera.