Comparsistas 1960 se suma a la campaña Llama a Amama durante este COAC 2026

Concentración frente a la Consejería de Salud de afectadas por los errores en los cribados de cáncer de mama.

La asociación de Comparsistas 1960 se ha unido a la campaña Llama a Amama con la que la Marea Blanca Gaditana quiere contribuir a la tarea de la asociación andaluza de mujeres con cáncer de mama de recopilación de testimonios reales de mujeres afectadas por la falta de citas o retrasos en los resultados para elaborar una denuncia colectiva ante las autoridades sanitarias y judiciales.

Desde la asociación carnavalescas, conscientes de la repercusión social de la retransmisión del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, pone a disposición de sus asociados y del mundo del carnaval en general, la posibilidad de exponer una pancarta durante la actuación en el escenario del Teatro Falla, o al finalizar el repertorio antes de que se eche el telón. La pancarta mide 3'20m x 1'10m y en ella se exhibe el teléfono de Amama Sevilla.

Los interesados en sumarse a la iniciativa se pueden poner en contacto con Comparsistas 1960 a través de sus redes sociales, correo electrónico comparsistas1960@gmail.com, telefónicamente o personalmente y se facilitará toda la información necesaria. "No solicitamos recursos económicos, sino voluntad y compromiso para asegurar que ninguna mujer en Cádiz quede desprotegida por una gestión deficiente del sistema de salud", apuntan desde la organización.

La importancia del diagnóstico precoz

El diagnóstico precoz es la herramienta más eficaz para combatir el cáncer de mama, elevando las tasas de supervivencia por encima del 90%. Sin embargo, nos encontramos en un momento crítico debido a los retrasos y anomalías en el programa de cribado poblacional en toda Andalucía, según recuerdan desde la asociación carnavalera que también incide en que Cádiz encabeza históricamente los índices de mortalidad por tumores malignos en España.

Según los últimos datos de salud pública, la provincia presenta una de las tasas de mortalidad por cáncer más elevadas del país, con una incidencia particularmente severa en las patologías oncológicas femeninas. "En una tierra donde el impacto del cáncer ya es desproporcionadamente alto, no podemos permitir que la gestión administrativa de los cribados se convierta en un factor de riesgo adicional. Cada mamografía retrasada es una oportunidad perdida de salvar una vida en nuestras familias y barrios", explican.