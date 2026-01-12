COAC 2026| Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la primera sesión preliminar

Al término de la primera sesión preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, el Jurado Diario de este Diario del Carnaval ha puntuado a las agrupaciones que han pasado por las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz este 11 de enero.

Así, en la modalidad de comparsas, ocupa el primer puesto, con 227 puntos, la comparsa 'El desguace', de Miguel Ángel García Argüez Chapa y Raúl Cabrera y dirigida por Javier Bohórquez. Dos comparsas más han actuado en la noche del domingo. 'La palabra de Cádiz', que se queda en segundo lugar con 172 puntos; y 'Los artificiales' que van a tercera posición con 164 puntos.

En chirigotas, 'Los hombres de Paco', la chirigota de los pibes, se pone en primera posición con 221 puntos; la agrupación de Juan Manuel Braza Sheriff, 'Los semicuraos', va a la segunda posición con 209 puntos; mientras que 'Oma, no me esperes pa almorzar' es la última de su modalidad con 149 puntos.

'Al lío', el único coro de una noche en la que no ha competido ningún cuarteto, ha conseguido 131 puntos.