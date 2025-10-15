El COAC 2026 llega a las 156 agrupaciones a la espera del cierre definitivo de las inscripciones

La Delegación de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz ha confirmado este jueves la participación de un total de 156 grupos en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Este número aún no es definitivo, ya que, aunque el plazo de inscripción por registro electrónico se cerró a las 23.59 horas del pasado martes, se debe confirmar toda la información remitida al Consistorio gaditano para que se cierre el total de participantes, por lo que este dato aumentará en los próximos días con la llegada de boletines por correo.

En estos momentos, el COAC cuenta con 109 agrupaciones adultas (16 coros, 49 comparsas, 39 chirigotas y cinco cuartetos), 32 infantiles (un coro, nueve comparsas, 12 chirigotas) y 15 juveniles (dos coros, cinco comparsas, cinco chirigotas y tres cuartetos).

En la última actualización, aparecen 23 grupos más de adultos. Estos son el coro 'La Viña del Mar' (de Jesús Monje), las comparsas 'La gracia divina' (de Algeciras), 'Las taradas' (de Sevilla), 'El desvelo' (de Marbella, Málaga), 'Los hijos de Cádiz' (de Fran Quintana), 'Cadirvana' (de Conil), 'Lxs invencibles' ('La chulita' en 2025), 'Las manos de Cádiz' (de El Puerto), 'La conexión' (de Puerto Real), 'Los señalaos' (de Dos Hermanas, Sevilla), 'La juguetería' (de Alcalá de Guadaíra), 'Los que escriben en la arena' (de Huelva), 'Las pasajeras' (de Algeciras) y 'Sociedad limitada' (de Morón de la Frontera, Sevilla); las chirigotas 'L@s quince en las algas' (de Juanlu el Cascana), 'Los que la tienen de mármol' ('Los Pimpinelas de la plaza Fragela' en 2025), 'Los Robins' (de Rober Gómez), 'Los ahumaos' (de Roquetas de Mar, Almería), 'Los niños con nombre' (de Cádiz), '¡Cariño... vaya ambientazo!' ('Cariño... qué pelusilla me tienes' en 2025) y '¿No son pa matarlos?' (de Alcalá de Guadaíra, Sevilla); y los cuartetos 'Crónica de una muerte más que anunciada' (de Cádiz) y 'La pandilla inclusiva' (de El Puerto).

En infantiles, se han inscrito las comparsas 'Las marmotas' (de Cádiz) y 'El barrio del arte' (de Alcalá de Guadaíra, Sevilla); las chirigotas 'Los doce hijos de Juan' (de Cádiz), 'La chirigota de la isla' (de San Fernando), 'Los manitas la garita' (de San Fernando) y 'El Tío de la Tiza se actualiza' (de Sanlúcar); y los cuartetos 'Academia de baile: Aprende con Joselito y sus tres modelitos' (de Cádiz), 'Blam, blam, blam... digan lo que digan al final siempre me castigan' (de La Algaba, Sevilla), 'Colegio privado, mixto y del barrio de Arriba, de Alcalá de Guadaíra' (Alcalá de Guadaíra, Sevilla) y 'Estos dioses están colgao, desde el olimpo andaluz haciendo historia' (de Cádiz).

Por último, en juveniles han hecho lo propio los coros 'A pico y pala' (de Cádiz) y 'Guashisnai' (de Chiclana); las comparsas 'El caminito de vuelta' (de Cádiz) y 'Piedra a piedra' (de San Fernando); y el cuarteto 'Espejito, espejito...' (de Cádiz).