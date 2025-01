COAC 2025| Riki Rivera ('La desafinada'): "Tengo las mariposas disfrazadas que sentía cuando salía en infantiles y juveniles"

"Mira, ¿qué? Ya no se puede pedir más". Minutos antes de que 'La desafinada' realice su estreno en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025, Riki Rivera muestra con mucho orgullo el documento que lo acredita como autor del Concurso del Gran Teatro Falla. Y es que, aunque el músico y productor gaditano haya pisado incontables veces las tablas del templo de Fragela con su propio proyecto musical o acompañando al de otros artistas, este miércoles es, sin duda alguna, un día "especial" y está "en un teatro diferente".

"Estar aquí es súper bonito, tengo las mariposas con brillo, las mariposas disfrazadas, que sentía cuando salía en infantiles y juveniles. Y mira que hemos venido a tocar tantas veces al Falla pero hoy es un teatro diferente, el ambiente es diferente, el murmullo cuando sales... Es otra cosa", valora el intérprete y compositor que siente esta fiesta hasta la médula y que nos ha dejado estampas imborrables de noches de Falla como cuando hace diez años no dudó en asistir al coliseo portando el Goya a Mejor Canción Original que ganó por su canción para la película El Niño, y brindarlo al teatro.

En esta séptima sesión preliminar no viene con premio pero sí, por ahora, con una nominación a los Premios Carmen por su trabajo en la banda sonora de 'Sin instrucciones', la película de Paco León. "Sí ahí sigo trabajando en proyectos para cine y muy ilusionado porque a final de este año tendremos nuevo disco y libro, además", avanza sobre dos creaciones que, confiesa, "ya tienen título, pero no te los puedo decir". ¡Vaya!

De lo que sí puede hablar es de 'La desafinada', el coro donde comparte autoría con Nandi Migueles, Inés Migueles y Sergio Guillén 'Tomate', un cuarteto creativo que "ha funcionado muy bien", donde Rivera ha trabajado "muy a gusto", y al que le ha confeccionado varias piezas, "y hasta un día Nandi tuvo la generosidad de ponerme a los mandos, ¡no sabes qué experiencia". "Es que es una experiencia escuchar en las voces de un coro algo que has escrito... En los ensayos me he emocionado, vamos, que he llorado", reconoce.

Y es que, además de la admiración que el artista le profesa a Nandi Migueles por ser "uno de esos astros carnavaleros que escuchábamos nuestra generación", confiesa que "fue mi primer profesor de coro en una extraescolar del colegio, así que le tengo muchísimo cariño".

Por eso, cuando el músico recibió la llamada de Nandi Migueles pidiéndole que le hiciera la música del tango de lo que sería 'La desafinada", Rivera no se lo pensó y, pronto, empezó a aportar más: "la última cuarteta de popurrí, un bolero que hay por ahí, varias cositas..., me entusiasmé", explica "enamorado" del resultado y de la idea de este coro que levantan un grupo de luthiers, "hemos querido musicalmente como estar dentro del instrumento y a nivel de letra pues hacer una crítica social pero desde un punto de vista muy artesanal". "Creo que el personaje que vamos a presentar puede conectar con la gente", aduce.