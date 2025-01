COAC 2025| Fran Quintana: "Es mi forma de hacer Carnaval, aunque a veces no sirva para el concurso"

Fran Quintana ha dejado esta noche plasmada sus inquietudes y su forma de hacer carnaval con su comparsa 'Los wonderful'. El gaditano, psicólogo de profesión, ha querido criticar esa "corriente de que hay que ser feliz de manera obligatoria y si no lo eres es culpa tuya", ha explicado sobre la idea de esta agrupación. "Tenemos maltratadas las emociones. Pero por encima de la ideología de felicidad lo importantes es que si te sientes mal, pues te sientes mal y no es culpa tuya".

Y para expresar todas esas emociones, las suyas propias, también está el Carnaval, lo tiene claro. "A veces no sirve para el concurso, pero sí a mí para expresarme", comentaba el autor que el año pasado se quedó más abajo de la clasificación de lo esperado y en cuartos de final con 'El paseíto'. "Pero hay gente a la que le gusta mi forma de hacerlo y yo disfruto, hay gente que prefiere esta forma y otras personas otras, pero realmente no sé hacerlo de otra manera y mientras tenga ganas de hacer Carnaval la haré, independientemente de los resultados, porque la comparsa llega donde llega cada año".

Parte de esta manera de entender la fiesta de las coplas, "de no callarnos las cosas", que en cada una de sus comparsas refleja sobre las tablas, fueron sus dos pasodobles de preliminares. El primero destacando a sus compañeros de la noche, como el cuarteto del Gago y la chirigota de los bipolares. "Es una defensa de la irreverencia del gaditano, que ahora dicen que no se puede hacer humor de cualquier cosa y yo digo, perdona pero no, hay que hacerlo y poner el dedo en la llaga. Y como tengo a grandes adalides de la irreverencia gaditana la he cantado". El segundo una letra crítica y diciendo cosas de la ciudad, como nos tiene acostumbrados en su repertorio, contra la política del alcalde esta Navidad con las luces.