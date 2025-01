COAC 2025 | El 'debut' del entrenador del Cádiz CF en el Falla: "Estamos disfrutando mucho de todo esto"

Tras la gran victoria de este lunes frente al Mirandés, qué mejor plan que disfrutar de una sesión del concurso del Falla. Eso es lo que ha hecho el entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, que esta noche se está estrenando en el concurso, pisando el coliseo por primera vez. Como ya comentó cuando comenzó el certamen de coplas, le "gusta mucho la cultura" y cuando puede "aprovecha para ir a cualquier sitio, al cine, al teatro y ahora que es los carnavales estamos disfrutando mucho de todo esto", ha comentado a este medio durante un descansito entre agrupación y agrupación.

El mister manifestó que en la plantilla ya le habían explicado un poco "de qué va todo esto, las categorías que hay, comparsa, chirigotas, coros y a mí me gusta mucho aprender", apuntaba, con lo que venía con ganas de quedarse con todo lo que pueda en su 'debut' carnavalesco. Aunque había venido a Cádiz anteriormente en varias ocasiones, nunca en carnavales.

"De momento me está llamando la atención todo, el ambiente que hay", decía justo detrás de la chirigota 'Voces esmayadas', con un repertorio, desde luego, muy de Cádiz para esta vez primera en el coliseo como aficionado. Sobre si le habían recomendado alguna agrupación o que no se pierda algo concreto no apuntó nombres. En esta sesión compartía palco con Jose Mari, que seguro puede seguir inculcándole la afición por la fiesta y con el que vieron la chirigota del pregonero 'Que sea lo que dios quiera', paisano del jugador roteño. Por los alrededores del teatro también se pudo ver este martes a Iza Carcelén, acompañando en el pasacalles a la comparsa de El Puerto 'Cositas de Cádiz'.

"El fútbol lo olvidamos hoy, pero siempre que se gana mejor", respondía a la felicitación sobre la victoria de este lunes, que aleja al equipo gaditano de los puestos de descenso.

Y es que el balance del Cádiz de Garitano es de una victoria en su estreno (1-0 sobre el Albacete), tres empates seguidos (1-1 con el Burgos, 1-1 en Almería y 0-0 frente al Levante) y un par de triunfos sin respiro (Eldense y Mirandés). Seis partidos sin perder que convierten al Cádiz CF en uno de los equipos más en forma del campeonato. Ha sumado 12 puntos de los últimos 18 y es el cuarto mejor de los útimos seis capítulos, superado sólo por detrás del Elche (14), Huesca (14) y Real Oviedo (13). Sólo hay cuatro escuadras que no pierden en ese periodo más reciente: además del Cádiz CF, Elche, Huesca y Levante.