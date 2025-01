El COAC 2025 echa hoy a andar en Cádiz con la primera semifinal de juveniles

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de 2025 echa a andar este sábado en el Gran Teatro Falla con la primera de las semifinales de la categoría de juveniles, que reunirá a nueve grupos en una sesión que comenzará a las seis de la tarde.

La chirigota gaditana ‘La alergia de Cádiz’ será la encargada de abrir el telón, con autoría de Felipe J. Espinosa, Juan Antonio Cuesta, Margarita Higuera y Manolín Santander. Le seguirá la comparsa de Mérida (Badajoz) ‘Mi comparsón, que lleva repertorio de María del Mar Álvarez Pardo y Francisco Ardila González.

La tercera agrupación en actuar será el cuarteto de Cádiz ‘Este cuarteto no da a basto’, de José Manuel Valdés Álvarez y Juana Piedad Ortiz, siendo la cuarta en discordia la chirigota de Dos Hermanas (Sevilla) ‘Amigos de Guinnes’. Le seguirán la comparsa de Cádiz ‘Generación Z’, de Nono Galán Obregón, y el cuarteto de Cádiz ‘¡No me grites que no te veo! (el secuestrador de comparsistas)’, de Javier Redondo, Sergio Redondo y José Manuel Vallejo Berrocal.

La función continuará con la chirigota de Cádiz ‘Las gitaneras, cuyos autores son José Juan Pastrana y Francisco Joaquín ‘Sito’ Fernández Cressi. En penúltima lugar actuará la comparsa de Cádiz ‘La otra orilla’, con repertorio de José María Anillo y Francisco Manuel Cruz. Cerrará la primera sesión de juveniles el coro de la peña La Salle Viña ‘El coro de la IA’, obra de Jesús García, Daniel Sánchez, Joaquín Ballester e Isaac Lavi.

El jurado que calificará a estas agrupaciones y al resto de juveniles e infantiles está presidido por Rosario Brihuega Delgado, que contará con Antonio Rivas Cabañas como secretario y Fernando Casas de Ciria, así como Susana Rodríguez Vergara, como auxiliares de palco y vocales suplentes. Los vocales serán Amanda Real Guerrero, José Antonio Fernández Domínguez, María Rosario Suárez Varo, María del Pilar Tejada Polanco, Javier Brihuega Rosendo y Pablo Moreno Brihuega.

La periodista de Onda Cádiz Macarena Jiménez se encargará de la presentación a sala de los grupos participantes.

Asimismo, hoy se estrenará en la zona trasera del teatro el nuevo equipo de trabajo que contará con la coordinación técnica de Eduardo Delgado, la coordinación artística de José Antonio Benavides, así como con Isabel Ardila, como asistente de las agrupaciones participantes, además del personal que conforma el equipo habitual de trabajo del Gran Teatro Falla.

La segunda y última semifinal de juveniles se disputará mañana domingo también desde las seis de la tarde con la participación de ocho agrupaciones. Al finalizar esa sesión se darán a conocer los nombres de los grupos finalistas, que disputarán la gran final el 21 de febrero.