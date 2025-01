COAC 2025| Débora Sánchez ('La majadería`): "Nos escriben autores hombres, pero pasan el filtro de todas estas mujeres"

"Muy contenta" después de haber "soltado y disfrutado" sobre las tablas del Gran Teatro Falla, Débora Sánchez, de 'La majadería' tiene esa "sensación guay" de todos los años, pero con la seguridad "de que hoy hemos conectado con el público, de eso me doy cuenta", ríe tras cumplir con el estreno de una comparsa que escriben Manuel Cornejo y Manolín Santander.

Un pase preliminar que ha contado con un controvertido pasodoble donde se defiende la manera de hacer Carnaval en femenino de esta agrupación integrada en su mayoría por mujeres que llevan, en muchos casos, como el de la propia Débora, más de media vida en el Concurso. "Nosotras llevamos aquí desde niñas y ni siquiera sabíamos que estábamos luchando por el tema del machismo. Yo me subí a estas tablas con 16 años y tengo 31", señala tras explicar que este mensaje en una botella que parece esta letra "no tiene un destinatario concreto" sino que es "un mensaje que queríamos lanzar por circunstancias que vivimos el año pasado, y el mensaje es el que es", se ciñe la comparsista.

Sea una carta sin remitente o una declaración de intenciones, la letra ha sido acordada entre los autores y las integrantes del grupo ya que nace de "toda una serie de sensaciones y un conjunto de cosas que les contamos a nuestros autores y con los que ellos nos trajeron esta idea que después pasó el filtro de mujeres". "Porque aunque nos escriba autores hombres, pasa el filtro de mujeres de todas estas mujeres, fíjate cuántas tiene", señala hacia su comparsa.

Porque, se reafirma, ellas tienen "voz" que, además, en su segunda letra prestan "como un grito de libertad" a la mujer afgana. "Es muy duro que no te dejen hablar, que no te dejen ni utilizar tu voz. Al principio cuando lo metimos lo cantábamos que, como digo yo, nos peleábamos con el aire, con una garra... Es lo mínimo que se puede hacer, ojalá se pueda hacer más cosas", opina la carnavalera que mira al Concurso 2025 sólo con la esperanza de "gustar más que el año pasado" donde, a su juicio, "la idea no cuajó con el público". "Mi objetivo es ese, gustar más, después, pues ya llegar adonde tengamos que llegar", asevera.