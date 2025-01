COAC 2025| El coro de Chiclana vuelve al Falla para "dar lo mejor de nosotros"

"Si el año pasado faltamos es porque realmente no podemos, por temas laborales, pero cuando venimos intentamos disfrutar al máximo". Las sensaciones del coro de Chiclana, con 'Ley natura', después de su pase de preliminar y tras un año de ausencia en el concurso, no podían ser mejores y así lo mostraba Jesús Rivera, director y músico de este grupo de hombre y mujeres, "un grupo de oro" con el que los ensayos y la convencia de cuatro meses se hace fácil.

"Y a partir de ahora a seguir disfrutando, hasta que nos echen", bromeaba. "Siempre viene uno con cositas en la cabeza, de a ver cómo resulta, si no pega, pero la verdad es que estamos muy contentos. Esto es un concurso y venimos a dar lo mejor de nosotros mismos", apuntaba, resaltando la incorporación como letrista de Álvaro García, que se estrenab en la modalidad tras una trayectoria en chirigotas. "Se desvive por lo que hace y por las letras que escribe y quiere estar a la altura de todo", comentaba el director del grupo chiclanero, que mantiene su sello alegre, como lo fue en 2023 con el coro 'Vive'. "Está bien las agrupaciones que tratan de transmitir otra cosa, pero a la gente le hace falta alegría, eso creo", añadía.

"Esperamos seguir viniendo año tras año y que haya trabajo cerca", añadía con la emoción de este debut que ha dejado muy buen sabor de boca.