COAC 2024: La chirigota 'Los exgeraos' gana el concurso de coplas al Cádiz CF

El Cádiz CF ha dado a conocer el fallo del primer certamen de coplas 'Me han dicho que el amarillo', para premiar las letras dedicadas al club. El primer premio ha sido para un pasodoble de la chirigota 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)', 'En Cádiz tú nacistes', dedicado al futbolista Juan José. Con Juan Miguel Villegas y Alejandro Villegas como autores, el grupo que ha significado la unión de parte del grupo del Love y la familia Villegas, son así los ganadores de este concurso para coplas cantadas en el COAC.

El segundo ha sido para la chirigota 'Ni que las hambres la vamos a sentir', de José Luis García Cossio 'Selu', por su cuplé 'El niño de mi vecina'. El tercero ha sido para el cuarteto 'Punk y circo, la lucha continúa', de Miguel Ángel Moreno. El grupo del Gago lo ha logrado por el cuplé 'Messi cuando celebra'.

Además, el jurado ha otorgado un accésit a la comparsa de Jonathan Pérez Ginel, 'Los sacrificaos', por un cuplé que han interpretado en la noche de la final, y que empieza como 'Las camisetas de fútbol'.

El jurado del Certamen, modalidad del COAC, ha estado compuesto por el presidente Manolo Camacho, y los vocales Alicia Ruiz, Pepe Mata y Carlos García, ejerciendo de secretario el de menor edad. Ha agradecido a todas las agrupaciones inscritas su aportación al certamen. Los premios están dotados con 3.000, 2.000 y 1.000 euros, con 500 para el accésit.

El Cádiz también tiene abierto el concurso para las coplas callejeras que se cantan en esta próxima semana de Carnaval, donde también otorgará tres premios. El plazo está abierto hasta el 14 de febrero.