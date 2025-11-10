Dos chirigotas del Carnaval de Cádiz denuncian un caso de maltrato animal en un viaje al País Vasco

A veces, los valores de solidaridad, compromiso y lucha que se pregonan en las coplas del Carnaval de Cádiz también se materializan más allá de las tablas del Falla. Así, además de colaboraciones en festivales y eventos para causas benéficas de diferentes estilos y calado, en la que los carnavaleros participan con total asiduidad, en estos días hay dos agrupaciones que han dado un paso más allá al no dudar en denunciar un caso de maltrato de animal que detectaron en el transcurso de un encuentro carnavalero en el País Vasco.

Así tal y como confirma uno de los integrantes de una de las agrupaciones denunciantes, los chirigoteros que el pasado año fueron 'Los Calaíta' y 'Una chirigota con sHoNikEt3' se encontraban en un restaurante-sidrería en el marco de un festival que se lleva celebrando desde hace varios años. En los terrenos de esta propiedad pudieron observar a una camada de perros "en estado de total abandono y desnutrición" procediendo así a denunciar estos hechos ante la policía municipal de la localidad.

"Un año más tres agrupaciones de Cádiz y un romancero han realizado el último fin de semana de octubre un viaje al País Vasco organizado por la asociación Bikolorete. Viaje en el cual hemos disfrutado de buenos momentos con el trato maravilloso de la gente del norte, llevándoles nuestra cultura como vienen haciendo otros grupos de Cádiz durante varios años", han querido explicar los miembros de estas dos chirigotas en un comunicado que han difundido por sus redes sociales.

Una experiencia que se vio "manchada" el último día del encuentro al observar la lamentable situación de estos animales. Además, desde estas agrupaciones se subraya la actitud "cómplice" del presidente de la asociación Bikolorete, organizadora del festival, "que intentó encubrir a los propietarios" del restaurante propietario del área donde vivía la camada de perros.

"Al contemplar tal atrocidad y ver claramente que aquello se trataba de un caso de maltrato animal, denunciamos lo ocurrido ante la policía local del lugar a pesar de que el presidente de la asociación trató en todo momento de encubrir a los responsables y culpables de que esos animales se encontraran en ese estado. Evidentemente abandonamos el restaurante y la policía, junto a otras personas íntegras y responsables de la asociación, se están encargando de investigar el caso", han informado.