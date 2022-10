La chirigota de Los borrachos dedicó un pasodoble a Jesús Quintero

La chirigota del Selu de 'Los borrachos' (El que la lleva la entiende) acudió invitada al programa que Jesús Quintero tenía en Canal Sur, Los ratones coloraos, donde le dedicaron una letra.

Así, tras la siempre singular presentación del Loco de la Colina que nunca dejaba indiferente a nadie, la formación en la que también actuaba José Guerrero Roldán Yuyu como coautor de la chirigota le cantaba que aunque no eran ratones estaban coloraos, y que para ayudarle pedían a la audiencia que no hicieran zaping y apuntaban que ellos para echar un cable no le cobraban un duro a Jesús a cambio de optar a la barra libre. Un trueque con el que Jesús seguro se iba a pillar un gran enfado cuando viera la factura, "pues no hemos dejado ni el agua de fregar".

Una nueva muestra de la conexión entre Jesús Quintero y el Carnaval de Cádiz, del que fue pregonero en el año 1984, y al que acudió siempre que pudo, tanto al concurso del Teatro Falla, como a la fiesta de la calle.

Quintero falleció este lunes a los 82 años de edad. Ingresó a principios de septiembre en la Residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, en Cádiz. En este centro, además de estar arropado por sus familiares más allegados, recibía el tratamiento diario necesario para tratarse de una afección respiratoria.