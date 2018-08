La chirigota del Canijo, otra ausencia destacada para el COAC 2019

El Concurso de Agrupaciones de 2019 va camino de ser recordado como el de las ausencias, especialmente en la modalidad de chirigotas. Un nuevo nombre se suma a las anunciadas bajas de Sheriff, Vera o Los Molina para el próximo COAC, la chirigota del Canijo que este 2018 logró el cuarto premio con '¡Qué caló!'. Antonio Pedro Serrano 'El Canijo' ha comunicado su decisión a través de las redes sociales señalando que "ayer les dije a los componentes de mi chirigota que el año que viene no haré la chirigota. La razón es que no me encuentro inspirado para volver a hacer una chirigota. No hay otra razón. Es así. Aún no sé lo que haré el año que viene, desde luego una chirigota no porque de hacerla la haría con mi grupo. Lo más seguro es que descanse, aunque tampoco lo sé porque me conozco y sé que el Carnaval me tira mucho. Es una decisión madurada. No haré una chirigota en 2019. Gracias a todos y gracias siempre al Carnaval de Cádiz y a Cádiz por lo que me hacen sentir cada día".

El autor sevillano deja así una puerta abierta a su posible participación en el Concurso de 2019, aunque formando parte de alguna otra modalidad. Cabe destacar que a lo largo de su trayectoria ha participado en cuartetos, en los inicios de su trayectoria en el Falla, y en comparsa ('Mi Cai chiquito'). El grupo, fiel a su estilo, ha confirmado con humor su ausencia sobre las tablas el próximo año haciendo su particular versión del famoso graffiti con el que la comparsa de Juan Carlos Aragón anunció su próximo proyecto, como puede verse en la imagen que acompaña a esta información.