La chirigota del Bizcocho viene para motivar... sí o sí

Aquí, o se está feliz y contento, o no se está. Y ésta es la filosofía con la que se plantan los chirigoteros de Antonio Álvarez ‘el Bizcocho’ sobre las tablas del Teatro Falla. Para eso son ‘Los couchers lowcost’, para irradiar alegría por los cuatro costados, “para motivar a la gente, para contagiar el buen rollo y para inyectar al público optimismo... que es ‘pa na”, reconoce el autor entre risas, “porque el que no lo tiene, no lo tiene”, adelanta un poco de la idea con la que concursan este certamen.

Una apuesta con la que, además, dan un giro en el devenir de la chirigota de los tres últimos años. “Hemos cambiado un poco el registro, venimos con una chirigota más divertida, menos crítica quizás, con otro tipo de humor, menos negro y más ácido, más de reírnos de nosotros mismos”, coincide con su compañera Alba, que es una de las componentes que continúa la aventura de la chirigota de San José de la Rinconada.

Y es que vuelven con un grupo renovado “por motivos laborales, de estudios y de cansancio también”. En este sentido añade que “era un grupo inexperto, que no esperaba estar tanto tiempo haciendo Carnaval, con actuaciones durante el año, demasiado me han dado todos ellos estos tres años”, agradece Bizcocho. "“La chirigota es un 30 por ciento del barrio y un 70 de buenos amigos”, añade. No repiten este año ni los gaditanos Chicho ni Jordi por incompatibilidades del ensayo.

Lo que no ha cambiado en este grupo "son las ganas de pasarlo bien, venimos sobre todo a divertirnos, como siempre, sin grandes pretensiones más que estar entre los 10 primeros, ya después de esta noche te cuento si vamos a por más”, afirma el autor tras quedarse fuera de la final el pasado año con ‘Los jarabe de palo’, pese a ser una de las firmes candidatas. “El año pasado no lo esperábamos, te aseguro que para nada fue un palo”, confiesa este coucher carnavalero, minutos antes de terminar de transformarse por completo desde Casa Tucho, en el barrio del Mentidero.

Para ello no requirieron de mucha historia, “vamos con dos trapos, con pantalones y camiseta negra, una chaqueta de lentejuelas, el micro y una peluca con coleta blanca”, narra el autor de la agrupación que ha sorprendido sobre el escenario con una pantalla gigante tras ellos, en la que se ha emitido a tiempo real la actuación por Onda Cádiz, "como los grandes artistas”. Como buenos motivadores “llevado al espectáculo” que son.