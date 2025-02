El Chapa hace doblete en la sesión con coro y comparsa: "Repartir premios en preliminares es algo bastante infantil"

Miguel Ángel García Argüez el Chapa hace doblete esta noche de domingo en la autoría del coro '¡Qué barbaridad! y la comparsa 'La tribu', donde el sorteo las ha querido emparejar y que coincidan en la sesión de cuartos de final. Aún así, afronta la noche tranquilo porque como él mismo cuenta antes de que interpreten sus repertorios ambas agrupaciones, "yo no me suelo poner nervioso, la verdad", a pesar de que dos de las siete agrupaciones que compiten esta noche lleven sus letras.

"Me dio mucho coraje cuando me di cuenta de que coincidían, no tanto por el estrés, porque ya digo que me lo tomo con relativa calma" y matiza "relativa, pero con calma", para añadir que lo lamenta más "sobre todo porque no puedo disfrutar de todo. Por ejemplo, ahora voy a ver el coro cantar y la comparsa va a estar aquí mientras que el coro está cantando", explica en los camerinos del Gran Teatro Falla. '¡Qué barbaridad!' ha ofrecido su actuación en el cuarto lugar de la sesión, mientras que la comparsa 'La tribu' lo hace en la sexta posición, de modo que coinciden ambas en el teatro.

No poder estar en camerinos con la comparsa para seguir el pase del coro hace que "no pueda disfrutar de todo el recorrido del día junto a los componentes, pero bueno, ha venido así. Ojalá venga así en semifinales y después en una final. Yo lo firmo ya", termina bromeando el autor.

En cuanto a cómo ve ambas modalidades una vez que ya se han presentado todas las propuestas rivales en preliminares, el Chapa reconoce que "es evidente que los compis están todos trayendo, tanto en comparsa como en coro, obras muy trabajadas y ahora en cuartos es cuando se va a ver realmente el nivel de cada uno y las cosas están apretadísimas y esto es buenísimo. Es una putada para uno como competidor, pero es buenísimo para las coplas".

El autor se muestra reacio a las quinielas sobre el Concurso tan pronto, a pesar de que todas las competidoras hayan pasado ya por las tablas del Falla. "Hay mucha gente que en preliminares empieza ya, no solamente a repartir premios, que eso es bastante infantil, sino que además empiezan a decir 'pues este año el nivel de chirigotas no es para tanto, el nivel de comparsa está más rígido..." García Argüez defiende que el Concurso acaba de empezar y "que todavía no está la gente mostrando el cien por cien de lo que puede dar de sí. Ayer lo vimos, en estos primeros días de cuartos, que se está empezando ya a calibrar quién es quién, como el pase que hizo Antonio el Canijo, por ejemplo, en chirigota. Aquí quedan cuartos". Y continúa con su argumentación, "el que en preliminares empieza a sacar conclusiones, yo creo que o es un poquito torpe o es novato en esto".

Así que, ¿es hora ya de sacar la artillería pesada en cuartos? "Lo mejor que hemos podido, claro. Tenemos cosas guardadas, porque tenemos letras escritas para todos los posibles pases, pero claro, ya se empieza a sacar la artillería pesada, lo que pensamos que es artillería pesada, que luego esto es un misterio", concluye el autor del coro y la comparsa que pasan esta noche por el coliseo gaditano.