La carpa del Carnaval de Cádiz 2026 se licita en las mismas condiciones que el pasado año

Imagen de archivo del montaje de la carpa de Carnaval que el año pasado estuvo montada en los aledaños de la estación de Renfe

La instalación de la carpa del Carnaval de Cádiz, uno de los atractivos complementario a las coplas en la calle, auténtica reina de la fiesta gaditana, sale a licitación con las mismas condiciones del pasado año donde ya se registró un aumento de los metros cuadrados de la infraestructura y, por tanto, del canon mínimo de salida para su gestión.

Así lo ha anunciado el alcalde de Cádiz, Bruno García, junto a la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo tras la aprobación en Junta de Gobierno Local de la autorización demanial para su instalación en los terrenos situados frente a la estación de Renfe durante el próximo Carnaval 2026, es decir, el mismo lugar donde se ubicó en 2025.

Igualmente, contará con los mismos metros cuadrados, 2.000, y el mismo precio del canon mínimo de salida al alza, 127.600 euros.

La carpa estará instalada desde el 5 al 24 de febrero, ambos inclusive, aunque solo estará en funcionamiento durante la semana de Carnaval, es decir, del 12 al 22 de febrero, utilizando los días previos y posteriores para el montaje y el desmontaje de su estructura,

Hay que recordar que en 2025 la mejor oferta que se presentó a este concurso público fue de 405.613 euros, aunque el recinto se adjudicó finalmente a la quinta y última empresa clasificada, cuya propuesta económica fue de 211.814 euros.