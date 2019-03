Una comparsa tan rara como genial

Gran debut en el Carnaval callejero de 'La comparsa rara', una de esas genialidades que se pueden encontrar por Cádiz en estos días. Se presentan como una "comparsa de Alcalá de Guadaíra", con un indescifrable tipo de fantasía (muy de comparsa), sin cuplés (que más quisieran muchas comparsas no tener que cantarlos), con pasododobles y con un popurrí también muy comparsista... En definitiva una comparsa rara, tanto como "si Monedero te da compás, como Casado tomando apuntes o el Rey bebiéndose un Dan 'Up...". No se puede decir que no hagan honor a su nombre. Una chirigota que debería ser de visionado obligatorio para muchos grupos que acuden al COAC... Guasa y poca vergüenza, como reclama la calle.

Uno de sus sentidos pasodobles:

Hoy en día los tiempo van deprisa y to lo añejo se pierdese perdió el cuplé a la Teo, y el tanguillo gaditanose perdió el poder pagar un alquiler, estar en el fútbol de pie...ya no se dice caguetase perdió Mussollini ajín corgao, se perdió el apaleaoy cantarle a la CaletaNo se ven baticaos y se ha perdido meterse con el Jerezse ha perdido tanto y sin embargolo que no se pierden son los fachas calvos